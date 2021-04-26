  • 24°C
香港時間 : 2021426日 (週一) 16:51
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 奧斯卡2021 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【菲傭盜竊】女僱主被盜值86萬元財物　菲傭被判囚兩年

社會 16:26 2021/04/26

分享：

熱門 奧斯卡2021 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

菲傭今於區域法院承認1項盜竊罪，被判囚兩年。（資料圖片）

50歲菲傭於何文田半山壹號的僱主寓所，偷去屬於女僱主的多隻名錶及首飾等共值86萬元的財物，菲傭今（26日）於區域法院承認1項盜竊罪，被判囚兩年。

涉案被告Emperador Edarlyn Arcalas被控於2019年10月1日至2020年8月6日期間，在何文田半山壹號1個單位內，偷竊屬於女僱主梁賀欣的財產，包括1隻「勞力士」手錶、3隻「百達翠麗」手錶、1隻「伯爵」手錶、1隻「羅傑杜彼」手錶、1對「愛馬仕」耳環、一條白金「羅傑杜彼」頸鏈及8両金粒，總值港幣86萬元。

案情指，被告自1996年起於僱主家中任職家傭，月薪6,000元。2020年8月3日晚上，僱主發現她的一隻金色勞力士手錶不翼而飛，搜索期間更發現另外多隻名錶及首飾等亦不知所蹤。僱主於3天後向被告查問，被告承認盜取了上述屬於僱主的財物，僱主於是報警。

警方翌日到場搜查，並於被告的褲袋中搜出僱主日前找尋的勞力士手錶，被發現數張押店收據。被告於警誡下承認因貪心而犯案，她將盜取的財物拿去典當，並將所得金錢作為自己的使費。

被告其後於錄影會面中進一步承認，她將部分典當所得的金錢寄返家鄉。被告又承認她以鎖匙開啟僱主的抽屜，以盜取涉案財物，她於2019年10月至2020年8月期間亦有盜取其他財物。警方其後於搜查押店期間，發現被告亦有將期間財物拿去典當，而被盜財物總值118.9萬元。

被告今承認控罪，法官經考慮後判其入獄兩年。

記者︰楊詠渝

相關文章

龍江投資公司前總經理涉盜2,200萬元　遭廉署起訴15項盜竊罪
15:32 2020/08/04
龍江投資公司前總經理涉盜2,200萬元　遭廉署起訴15項盜竊罪
涉盜公司3.8億元置業買珠寶　商船公司高層盜竊罪成囚15年
18:24 2020/12/16
涉盜公司3.8億元置業買珠寶　商船公司高層盜竊罪成囚15年
【偷貓罰款】涉深水埗店舖偷貓　售貨員盜竊罪成罰款2000元
15:33 2021/04/08
【偷貓罰款】涉深水埗店舖偷貓　售貨員盜竊罪成罰款2000元
香港 勞力士 盜竊罪 半山壹號 何文田

最高瀏覽

【結婚夢碎】女家企硬57萬禮金男友無力負擔狠斬8年情　女友跪地哭崩︰你辜負我
16:51 2021/04/25
【結婚夢碎】女家企硬57萬禮金男友無力負擔狠斬8年情　女友跪地哭崩︰你辜負我
【豪華午餐】校長回應學生填問卷瘋狂建議　小學斥資$1.4萬購150隻龍蝦當午餐
11:17 2021/04/22
【豪華午餐】校長回應學生填問卷瘋狂建議　小學斥資$1.4萬購150隻龍蝦當午餐
【開心速遞】才女潘芳芳曾與黃子華相戀　具語言天份精通六種語言　
14:54 2021/04/25
【開心速遞】才女潘芳芳曾與黃子華相戀　具語言天份精通六種語言　