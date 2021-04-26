【菲傭盜竊】女僱主被盜值86萬元財物　菲傭被判囚兩年

▲ 菲傭今於區域法院承認1項盜竊罪，被判囚兩年。（資料圖片）

50歲菲傭於何文田半山壹號的僱主寓所，偷去屬於女僱主的多隻名錶及首飾等共值86萬元的財物，菲傭今（26日）於區域法院承認1項盜竊罪，被判囚兩年。

涉案被告Emperador Edarlyn Arcalas被控於2019年10月1日至2020年8月6日期間，在何文田半山壹號1個單位內，偷竊屬於女僱主梁賀欣的財產，包括1隻「勞力士」手錶、3隻「百達翠麗」手錶、1隻「伯爵」手錶、1隻「羅傑杜彼」手錶、1對「愛馬仕」耳環、一條白金「羅傑杜彼」頸鏈及8両金粒，總值港幣86萬元。

案情指，被告自1996年起於僱主家中任職家傭，月薪6,000元。2020年8月3日晚上，僱主發現她的一隻金色勞力士手錶不翼而飛，搜索期間更發現另外多隻名錶及首飾等亦不知所蹤。僱主於3天後向被告查問，被告承認盜取了上述屬於僱主的財物，僱主於是報警。

警方翌日到場搜查，並於被告的褲袋中搜出僱主日前找尋的勞力士手錶，被發現數張押店收據。被告於警誡下承認因貪心而犯案，她將盜取的財物拿去典當，並將所得金錢作為自己的使費。

被告其後於錄影會面中進一步承認，她將部分典當所得的金錢寄返家鄉。被告又承認她以鎖匙開啟僱主的抽屜，以盜取涉案財物，她於2019年10月至2020年8月期間亦有盜取其他財物。警方其後於搜查押店期間，發現被告亦有將期間財物拿去典當，而被盜財物總值118.9萬元。

被告今承認控罪，法官經考慮後判其入獄兩年。

記者︰楊詠渝