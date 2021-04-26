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【5,000元消費券】八達通儲值限額自動提升至3,000元　可於3萬個零售點購物

社會 17:08 2021/04/26

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熱門 奧斯卡2021 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

八達通增值限額增加到3,000元。（資料圖片）

八達通卡公司宣布，由4月29日起，原先儲值限額最多1,000元的八達通，將分階段提升至3,000元，市民可隨時按需要，自行決定增值金額，方便電子支付。

儲值限額最高1,000元的八達通，包括2019年12月1日之前發出的八達通產品，包括租用版八達通、銷售版八達通、銀行聯營八達通及八達通流動電話卡等，及2019年10月1日之前發出的SmartOctopus。由今年4月29日起，持有相關產品的市民，一經使用指定服務後，八達通儲值限額將由1,000元自動提升至3,000元，再配合八達通App，隨時增值及查閱消費紀錄餘額。

至於今年5月16日起，客戶於7-Eleven、OK便利店和惠康超市的所有分店，增值或成功領取公共交通費用補貼後，八達通儲值限額亦自動提升至3,000元。八達通的支付覆蓋不同消費層面，提升儲值限額至3,000元，讓市民為往後各類型消費做好準備，包括衣、食、住、行、娛樂、繳費、慈善、線上及線下等。

現時，市民於超過3萬個零售點消費時，包括7-Eleven、OK便利店、city'super、DONKI、LOG-ON、萬寧、百佳超級市場、SOGO、UNY、屈臣氏及惠康超級市場等，每次交易金額均可達至3,000元，以滿足他們與日俱增的消費需要。

5,000元電子消費券料暑假登記，即看申請資格及登記方法：https://bit.ly/3uOA7pT

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責任編輯：吳卓峰

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