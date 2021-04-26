【天人永隔】太太患癌離世9歲罕見病兒猝死　爸爸飲泣：我的心像被掏空

▲ 台灣一名爸爸經歷妻兒先後離世，感到悲傷。

親人離世令人感到痛苦，台灣一對夫妻婚後育有一名兒子，一家三口原本生活幸福快樂，可是憾事接二連三發生，兒子2歲時確診患有罕見病，妻子不久後患癌離世。爸爸為了照顧兒子，辭去工作獨力將他湊大，可惜兒子9歲時猝死，一家三口只剩爸爸一人，痛失摯親的他指「自己的心像被掏空」。

妻子患癌早逝

據台媒《三立新聞》報導，居於台中的馬先生和馬太太是對恩愛夫妻，一直想要孩子，可是求子過程不順利，經歷兩次流產後，才於婚後第3年誕下一子。在兒子皓皓成長過程中，爸媽發現他比正常孩子發展得慢，求診後證實患上全球病例只有250宗的「皮特霍普金斯綜合症。（Pitt-Hopkins Syndrome）」。

此罕見病屬神經性疾病，會造成發展遲緩、癲癇、腸胃不適及外觀異常，發病機率約百萬分之一。得知兒子患罕見病，父母沒有放棄，積極尋找各種治療方法。在皓皓接受治療期間，母親竟確診癌症，發現時已是末期，最終在兒子4歲時離世，留下父子相依為命。

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身兼母職照顧兒子

妻子離世之後，馬先生身兼母職，一邊工作一邊照顧兒子。由於兒子情況不理想，馬先生決定辭去工程師的工作，全力照顧兒子。這幾年來，他經常帶兒子出入醫院，其餘時間就是處理家務。他亦有自學中醫，希望皓皓不舒服時，能夠立即得到緩解。馬先生指自己只想看到兒子痊癒，「想把他治好，最少他能夠自理，那時的目標是這樣」。

皓皓的病情一直沒有好轉，今年年初更急轉直下，某天突然停止呼吸，在家中猝死。馬先生回憶兒子離世前，異常沒精神，手腳冰冷、背部流汗。在他準備帶兒子就診時，兒子突然「哇」一聲，吐完最後一口氣，就不再呼吸。他指自己不懂反應，

我以為他可以一直活下去，沒有想到他這麼早就走。

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爸爸：心像被掏空

馬先生指兒子從未開口說過話，也未曾叫過一聲爸爸。無法見證兒子長大，他指自己極其難過，接受媒體訪問時一度泛淚，指自己的心像被掏空，「我只想知道他們現在好不好……」

為了將愛延續下去，馬先生收到保險賠償之後，以皓皓的名義捐贈出去，幫助更多有需要的人。他亦希望以自身經歷，鼓勵罕見病患者的家屬。

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責任編輯：王明芳