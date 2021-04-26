【SEN男孩】重440磅無合身衣物被迫全裸　13歲自閉男癡肥背後藏悲慘身世

▲ 泰國一名13歲自閉男孩重440磅，身心健康狀況很差。

泰國一名13歲自閉症男孩，體重達200公斤，癡肥影響其日常生活，呼吸困難、行走困難、無合身衣物被迫全裸等，加上自閉的問題導致他無法與人相處，嚴重影響身心健康。80歲的祖父無力照顧好癡肥孫仔，幸獲義工救助，同時揭發了更多該SEN孩子的悲慘身世。

父拋妻棄子 母腦癌過世

根據泰國《sanook》報道，一名13歲男孩體重達200公斤（約440磅），身形如同米芝蓮車呔人。他出生時體重正常，未料近數年後體重飆升，突破200公斤，令他出現呼吸困難、無法走路等健康問題，造成如此境地，其中一原因是因為他未獲父母及長輩適當的照料。

▲ 泰國一名13歲自閉男孩重440磅。（Pavena Foundation facebook圖片）

自閉男孩身世悲慘，父親在他3歲時有外遇拋妻棄子，家中剩下患癌媽媽以及祖父母照顧他，不幸是媽媽因腦癌過世。祖父母擔起照顧孫仔的責任，起初未有發現他有肥胖症，他們一心認為小朋友正值發育成長期，食量才多，而每餐總會給他吃2大碗白飯、4至5杯的牛奶，以及天天食很多零食。日復日，祖父母有感孫仔的胃像個黑洞，怎麼填都無法填滿，飲食失控。

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重440磅影響日常生活

之後，爺爺嫲嫲發現孫仔持續這樣大食不是辦法，帶他看醫生確診他有肥胖症。男孩曾嘗試節食，但沒有成效，體重持續上升，重達200公斤（約440磅），行走有困難，影響日常生活。

嫲嫲近期逝世，更讓孫仔的病情加劇，一直是家中經濟支柱的8旬爺爺照顧孫仔起居，例如孫仔身體太熱時，要拿冷水淋他助降溫等。然而長此下去不是辦法，爺爺又知道自己年事已高，恐怕無力繼續撫養孫仔，決定向外界求助救救孫仔。

獲機構義工救助

當地的帕凡納兒童婦女基金會（Pavena Foundation）了解男孩的情況，同時也有許多機構義工都伸出援手。義工去探訪時，見男孩因為無合身衣物而被迫全裸，只能躺在或坐在一旁，健康狀況惡劣。隨後義工將男童送醫院治療，計劃助他控制體重外，也安排心理輔導治療，希望長遠地改變生活習慣、人際溝通、自理能力等。基金會更開設了募款戶口，讓社會愛心人士幫忙此名13歲自閉癡肥男孩。

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責任編輯：王明芳