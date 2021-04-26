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【旅遊氣泡】港童未獲安排疫苗接種　政府：16歲以下等四類人毋須打針可出發

社會 17:31 2021/04/26

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16歲以下青年或兒童，雖然未接種疫苗，也可參與「旅遊氣泡」。（資料圖片）

新加坡及香港「旅遊氣泡」安排，於5月26日啟動，出發旅遊的要求之一，香港居民需完成接種疫苗兩劑，再隔多14日後才可前往獅城。可是16歲以下青年及兒童，仍未獲港府安排打針，能否透過「旅遊氣泡」外遊？港府稱，4類居民可獲豁免打針，也可出發，當中包括16歲以下人士。

新加坡屬於港人「一家大細」外遊的熱門地點之一。可是按政府現時疫苗接種安排，接種復必泰疫苗的最低年齡是16歲，而接種科興疫苗的最低年齡是18歲。這意味16歲以下青年及兒童，很大機會未獲接種疫苗；於「旅遊氣泡」安排下，能否前往獅城旅遊，受到家長關注。

港府今日公布，4類人士可獲豁免打針，但仍要符合其他「旅遊氣泡」條件，也可透過「旅遊氣泡」往新加坡。當中包括：

  • 16歲以下人士
  • 因健康理由而不適合打針者
  • 離港前於香港逗留少於90天
  • 並非由香港簽發的旅行證離港

商務及經濟發展局局長邱騰華表示，為平衡公共衞生和兩地居民出行的考慮，旅客於兩地出發前須接受兩地互認的PCR核酸核測，在並起飛前72小時內採樣，抵達兩地後亦須須於機場再做檢測。

另外，新加坡旅客訪港不用接種疫苗，出發及入境完成所需檢測與健康申報後，與下載「安心出行」手機流動應用程式，在港行程、到訪處所時都要掃描二維碼，並保留行蹤最少31天；香港前往新加坡的旅客則須下載並登記使用當地的「合力追蹤 TraceTogether」手機應用程式。

16歲至29歲即日起可預約接種疫苗，打針須知：https://bit.ly/3dKkABA

5,000元電子消費券料暑假登記，即看申請資格及登記方法：https://bit.ly/3uOA7pT

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：吳卓峰

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