【TOPick診症室】大學生遲遲未交論文致延遲畢業　心理學家指兩類人易有「拖延症」

▲ 註冊輔導心理學家吳芷嫣今集會解構「拖延症」問題。

面對不想解決的問題，不少人都會拖到最後一刻才做，但當拖延習慣影響生活，就有可能需要求醫解決。曾有大學生因為拖延問題而遲遲未能完成論文而延遲畢業。註冊輔導心理學家吳芷嫣指出，其實拖延症並非一種病態，而是行為模式，不過較易緊張的人士和完美主義者會較易有「拖延症」。

註冊輔導心理學家吳芷嫣在新一集《TOPick診症室》中提到，其實在心理學上是沒有「拖延症」，因「拖延」只是一種人類的行為模式，當中有兩類人會較早出現拖延問題。

首先，較易情緒緊張的人士會較早出現拖延問題，因「拖延」對他們來說是一種防衛機制，可以逃避面對困難或者延遲面對困難。而另一類人是完美主義者，他們沒有找到完美的做法前就遲遲不動手，「不完美不完成」，不過他們其實可能早已在腦部構思整個行動該如何做到完美。

她在臨床上曾接觸過一名完美主義者患者，涉及一名大學生，因拖延的問題令他遲遲未能提交大學畢業論文，以致要延遲畢業，最後要接受輔導，吳芷嫣又指，患拖延症的人通常有數個特徵，有時候小朋友都會因而遲遲未完成功課，想知道更多有關拖延症的問題，密切留意5月3日晚10時在HKET TV健康台播出的《TOPick診症室》。

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記者：郭詩詩