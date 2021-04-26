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【魚毛姐出院】留醫近半年終康復出院　余慕蓮身體變瘦：最緊要返屋企

娛樂 17:30 2021/04/26

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熱門 奧斯卡2021 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

余慕蓮出院。

余慕蓮出院！83歲余慕蓮（魚毛姐）在去年10月底因為肺纖維化接受治療，在11月驗出患罕有病症血液炎，入住伊利沙伯醫院ICU，，情况一度危殆。

幸好吉人天相過了危險期，之後她被轉送九龍醫院接受治療。可是近半年魚毛姐一直留院，到近日復進展理想，在今天獲醫生批准可以出院。

【魚毛姐加油】患血液炎留院3個月報平安　余慕蓮大步檻過：我想玩多兩年【有片】

魚毛姐今日出院。（影片截圖）

【魚毛姐加油】余慕蓮情況穩定可食粥　待體力回復出院：好開心於可以進食

精神奕奕出院

在今天下午約2時，余慕蓮坐在輪椅上並由3名醫護人員送出醫院，乘坐復康小巴接載回家。余慕蓮戴住太陽眼鏡、頭戴紅帽，以及被毛巾包住。

魚毛坐向在場傳媒揮手：「多謝大家關心！醫生叫我不要接觸那麼多人，因為現在疫情下有好多菌，怕交叉感染。」

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余慕蓮雖然消瘦，但精神不錯，說話中氣卻頗充足。問她現時能否吃固體食物，魚毛姐表示要將食物弄碎才可進食。

余慕蓮上了小巴後，繼續多次向傳媒揮手，被問最想吃甚麼時，她說未有計劃：「最緊要可以返屋企，好開心。」當小巴開車，她再向在場媒體揮手。

同場加映：何遠東訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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