【校長專欄】小孩子的世界很簡單　希望家人及師長記得他們的重要

▲ 小孩子的世界很簡單，希望家人及師長記得他們的重要。

想到子女的事情，家長們最要記得的是哪一樣？幼稚園的爸媽當然在掛心為孩子們找到理想的小學。小學和中學的家長也在為孩子作最好準備，深願他們入讀心儀的學府。疫情下學習不斷變化，網上網下忙個不停，孩子在家中的時間多了，家長更看到子女的學習「真相」，換來的或是更多的「勞氣時間」，整天也在提醒孩子要記得這樣那樣。

另一邊廂，師長們也為新教學常態不斷學習嘗試，雖然是半天上課，老師們卻一點也不閒著，要記得的事情也如恒河沙數。新的網上學習模式、電子平台的操作、網上的功課處理……問題天天都多，如果這一刻的你正為小孩子的學習心亂如麻，我們可以暫停一下不斷轉動的生活齒輪，閉眼想想，在這段日子小孩子們的世界最需要我們記得的是甚麼？

記得前陣子滿心歡喜迎接一年級同學返回校園，小息的時候和幾位同學談談近況，也乘興和他們玩一點小魔術，滿以為小孩子們被我的戲法吸引得目不轉睛，卻突然被一位同學沒來頭的一句話轉移了大家的專注，

校長，你猜猜今天是甚麼日子？

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孩子們的對答常常都是這樣沒頭沒尾，職業病作怪，心想：「今天是特別活動日？難道我忘記了自己的安排？」同學見我滿臉疑竇，便用他的神秘語調悄悄告訴我：「今天是我生日⋯⋯」哈哈，小孩子的世界簡單有趣，他們重視的是你有沒有記得他。無獨有偶，和老師們談起和同學的難忘回憶，數位老師告訴我，他們會和任教班別的同學慶祝生日，就算已經小學畢業了，他們還是會在生日時和校友們相約問候，校友也告訴老師們記得他們生日的人實在不多，很感激老師記得他們的生日。有這樣關愛同學的老師們在教育路上同行，讓我由衷感恩。

疫情下的學習，很多事情都需要記得，每天都在煩亂紛擾，可別忘記最要緊的一件事，小孩子的世界很簡單，他們希望師長、家人們記得他們的重要，一路記下與孩子們同行的每段人情每分愛。

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撰文：亞斯理衛理小學校長 鄭家明