【幼稚園教師】疫市下畢業生入職平均月薪升至22K升幅達4.9%　惟全職老師離校率10.6%

▲ 香港浸會大學商學院人力資源策略及發展中心及持續教育學院幼兒及基礎教育部一項調查發現，對比2019年畢業生平均入職薪金21,697元，2020年畢業生平均入職薪金升高至22,713元，升幅約4.9%。(陳靜儀攝)

疫情下，部分幼稚園曾經歷經營困難，而幼師待遇、薪酬及福利都受人關注，香港浸會大學商學院人力資源策略及發展中心及持續教育學院幼兒及基礎教育部一項調查發現，對比2019年畢業生平均入職薪金21,697元，2020年畢業生平均入職薪金升高至22,713元，升幅約4.9%；不過，全職老師離校率整體為10.6%，最主要原因是工作量問題。有辦學團體人士表示，疫情下有幼稚園經營困難，入學率降低令教師資源亦流失，並促政府可以更快推出幼師薪級表。

調查收集2019年9月1日至2020年8月30日數據，涵蓋全港102間學校約佔全港1,049間幼稚園的10%，發現對比2019年畢業生平均入職薪金21,697元，2020年畢業生平均入職薪金升高至22,713元。

而全職教師離校率整體為10.6%，其中最重要原因是工作量，其次為家庭及個人健康。調查期間，學校的平均薪金調整百分比為4.8%，預計薪金調整（2020年9月至2021年8月）百分比為2.96%。

另外，調查亦指非參加2019−2020幼稚園計畫的學校的校長、主任和班主任的平均年薪略高於參加了計劃的學校。而非牟利學校各級別平均年薪也略高於私立獨立學校。

浸大工商管理學院副院長黃旭表示，調查結果顯示，比起過往幼兒教育完全的市場化，政府從2017年開始津助幼教，的確令行業在進步，畢業生的入職薪金提升證明了幼稚園吸納人才的需求，「想要吸引人才，就要提高待遇」。

原九龍循道學校校長、基督教香港信義會學校教育部前部長王國江表示，對此中小學的體系，幼兒教育的薪酬待遇仍然差距較大，「幼稚園起薪2.2萬，小學講緊3.5萬，差一半」。

新冠肺炎疫情下，不少幼稚園都面臨經營困難。幼兒教育人員協會會長周慧珍指，收生情況十分影響獲得的資助資源，而疫情中入學率下降20%，更曾聽說有私立幼稚園有195名學生退學，令幼稚園只能作出取捨，部分合約到期未必能繼續。

政府早前指將在2021年完成幼稚園教師薪級表的檢討，惟直至4月仍未完成，周慧珍則指，「目前起薪點和頂薪點範圍太廣，還是希望政府儘快推出薪級表，避免人才流失。」

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記者：洪芷晴