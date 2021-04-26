【DSE2021】通識科訓練批判思維題目數目削半　資深教師憂「開倒車」未能裝備學生應付社會需要

▲ 資深通識科教師、教協理事張銳輝（左）、資深通識科教師、教協理事方景樂（右）。（陳國峰攝）

中學文憑試（DSE）首個核心科目通識科今日（26日）開考，有資深通識科教師評兩份試卷較往年淺易，「政治題」亦完全絕跡，訓練學生批判思維的高階題目亦比近年削半，或難為學生分高下，猜測此或反映未來「公民與社會發展科」對學生的能力要求，但憂慮教育「開倒車」未能裝備學生應付社會需要。

相比去年通識科仍及涉及新聞自由的必答題，本身是資深通識科教師的教協理事張銳輝表示，綜觀今屆通識科全卷，包括卷一必答題及卷二選答題，均無涉及政治敏感議題，住屋及貧窮等較貼身的民生議題也沒有出現。

以卷一必答題第2條，涉及可再生能源發展的題目為例，佔分最多的分題c僅問及考生試卷提供的資料可如何支持「太陽能的使用有助促進中國的可持續發展」的看法，只要求考生就正面一方的觀點回答，未有要求考生作正反立論。張銳輝指往年亦有同類提問方式，但今年該卷3題合共8條分題，僅1題可分辨學生能力高下、需要表達不同觀點、立場和論證的高階能力題目；比起近兩三年、每年只餘約2題同類型分題，數目再進一步減少，形容對考生的能力要求更低。

至於卷二3選1題目，另一資深通識科教師方景樂指，整體難度比以往亦不算深，他任教的學生大部分都選擇涉及網絡資訊和疫症大流行的第1題，相信考生過去「日日戴口罩」的經歷，是較熟悉的議題。

張銳輝形容，通識科課程宗旨訓練學生的多角度思考及批判論證等能力，是裝備學生具備升讀高等教育的要求能力之一，憂慮如此「向後退」、「走倒車」，未對裝備學生升學或應付社會需要。

張銳輝又形容，今次是通識科經面臨課程改革的風雨後，踏入「倒數」的一屆考試，相信無論學生或教師都有不少憂慮，或會避教政治敏感議題，但他強調作為專業教師，「唔係睇住佢考試出咩」，將來也會繼續教課程原有的法治與政治參與內容，「萬一出年真係出（政治題），該當何罪」。

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記者：馮琪雅