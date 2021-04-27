【非常校長】曾放棄自己失去自信走過冤枉路 中四遇啟蒙老師愛上中文終當上校長
吳永雄校長，和藹可親，沒有高高在上的姿態，他形容自己是「老師的老師」。他在佛教中華康山學校（下稱康山）和佛教林金殿紀念小學（下稱林金殿）兩間小學兜兜轉轉，曾任職老師、主任和副校長，後來還成為兩間小學的校長。他將面臨殺校的康山打造成東區受歡迎的Happy School。吳永雄校長成為老師前走過不少冤枉路，讓他敢於嘗試，不甘於成為一名平凡校長
吳永雄是家中的孻仔，對上有3位哥哥姐姐，從小在秀茂坪讀書，小聰明讓他在小一小二時成為精英班上名列前茅的學生。因家中哥哥姐姐讀書一般，他自覺聰明。但在三年級時，小聰明不再發揮效用，從精英班調至普通班，他晴天霹靂。當時，媽媽甚為傷心，「我以為你4個之中讀書最好，但是你卻令我失望。」漸漸地，吳永雄變得失去自信，更不敢與人對話。
中游學生 不被老師記得
他猶記得，當年全級約100人，他總是靠全級60名至70名，是老師們不會留意的學生。「老師通常會記得班上最好或最差的學生，而我這些中游的人卻變成潛藏的學生，甚至連我的名字都不記得，我變得沒有自我價值」後來，升中派位，一直是九龍人的他，被派往北角一間Band 4中學，是他的第11志願。
不理學業 得過且過
離開秀茂坪，發現香港之大。中一全級10多班，他就讀J班，同學人數眾多，吳永雄變得更加沒有信心，「老師教導多個學生，基本上沒有老師會認識我，根基差，成績升中學後還是潛藏在中游位置。」中一的成績表派出，中二竟然要試升，儘管當時害怕，但仍沒有目標，每天與同學們嘻嘻哈哈過一天。他形容，初中時期是他最快樂的人生，沒有壓力、沒有要求，
下課踩Roller，到溜冰場玩一個下午，同學不會當我是假想敵，渾渾噩噩過日子，過得開心就算。
吳永雄曾經試過，眼見身邊的同學溫習神速，成績大躍進，他也嘗試努力溫習，但成績還是停滯不前，他跟自己說，「盡力之後還是不行就算了，這次不及格就等下次吧，考試測驗50多分就滿足。」對於學業，他變得得過且過。
遇見啟蒙恩師 愛上中文
直到中四，他遇見人生中的啟蒙老師——劉老師。當年的某節中文課堂上，劉老師突然叫吳永雄小息時到教育室找他，他當時既喜且悲，「喜是知道有老師記得我的全名，悲是我又被老師鬧」。
站在劉老師的桌子旁邊，他說：「劉老師，我準備好了。」「你準備好甚麼？」劉老師問道。「劉老師你叫我下來，一定覺得我有甚麼做得不好。」劉老師稱並非責罵他，「我看你中文作文有很多錯別字，字體寫得好『肉酸』，但看得出你下筆前有構思佈局。」及後，劉老師著吳永雄每天寫些文章，不當作功課，他會寫上回應。
一開始，吳永雄只是敷衍了事，他心想：「平常的功課已經很多，還要作文，浪費時間。」心中千萬個不想，但交過第一篇文章後，劉老師卻認真地回復。吳永雄記得，劉老師的字體秀麗，時常寫下鼓勵說話，讓他感覺自己不被遺忘。其他功課他從不上心，唯獨是寫給劉老師的文章，他特別用心，細心地寫好每一個字。吳永雄漸漸愛上中文，將勤補拙，
那時曾想做老師，但我覺得遙不可及，念頭一閃而過，沒有再想，就面對會考。
走過冤枉路 終再與中文結緣
會考成績放榜，吳永雄只有10分，不能原校升讀中六，他及後到樹仁書院升讀中六。為了生活，他到銀行應徵櫃檯工作一年，他發現櫃員工作並非他的理想生活，隨即裸辭報讀樹仁學院的的中文系。意料之外，他收到樹仁學院的錄取信，
我立刻告訴媽媽這個好消息，那是我第一次說出我想做老師的志願。
然而，中文根基差、寫字醜，對中國文學認識粗略，讓吳永雄在樹仁中文系過得甚艱苦。他表示，中文系教授要求極高，他在簽到名單上簽上鬼畫符的名字，教授忍不住當著所有同學面前大罵，「吳永雄你憑甚麼讀中文系，中文字都寫得這麼醜。」他哭著離開樹仁，一直走到北角碼頭，在書店面前停下來，決定買筆記簿練字。
吳永雄記得，根基差的他當年非常刻苦，他將自己困在廁所中溫習，不容許自己有分心的機會，「當我開門的時候，就是我溫得滾瓜爛熟之時，夏天很熱好辛苦，但有點破關而出的感覺。」在大學4年，他努力追上同學的進度，最終他以全系排名第二名畢業。
無教育文憑 毛遂自薦做老師
劉老師無心插柳，成為吳永雄的推動力，他決意成為老師，
我好想把像我這樣中游的學生發掘出來，給他們一個機會，找出他們的優點。
樹仁畢業後，他寄出共150封求職信，獲得10間學校面試的機會，因當時沒有教育文憑，無一聘請。成為老師的決定讓他有勇氣到學校毛遂自薦成為老師，最後獲佛教慈敬學校聘請。獲得教席，吳永雄第一時間回校向劉老師分享好消息，惟劉老師因癌症已經去世，「但他說過的每一句話，我都記在心中。」
吳永雄後來不斷進修，過程中他不斷提醒自己業精於勤，「聰明是天生的，不要比較誰更聰明，我介意在過程中有沒有盡力做好每一件事。」所以，吳永雄形容自己在中四前是無自信的孩子，經過多年努力後成為校長，他現在是「老師的老師」，
我沒有校長的枷鎖，我也是一個普通人，也是一名老師，我不會認為自己高高在上，這樣我就不是當天要做老師的吳永雄。
感謝太太成為背後女人
說起感謝，除了劉老師和父母，吳永雄最想感謝他背後的女人。他與太太在做暑期工時認識，一直在他背後打點一切。吳永雄每一次轉校，他均會先詢問太太，「你贊成我申請到康山做校長嗎？」太太肯定地說，「我第一日已經跟你了，你去哪裡我都跟你。」他又問，「到康山做校長做得不好，可能會失去工作。」太太又給他信心，「我剛開始跟你的時候，你也是甚麼都沒有。」吳永雄的眼淚再也忍不住，對於太太的付出，他既感謝又內疚，
她很辛苦，我一直進修，兒子出生我都沒有時間陪伴照顧，但她一直默默支持我，讓我有機會奮身做我想做的事。
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記者：梁節儀、鄭樂晴