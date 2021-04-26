【議辦縱火】民建聯前區議員辦事處被縱火　15歲少年認罪候判

▲ 民建聯前區議員辦事處被縱火，15歲少年於區域法院認罪候判。（資料圖片）

民建聯前區議員姚銘位於粉嶺的辦事處前年兩度遭縱火，事後兩名男子被控縱火罪，其中一被告現年僅15歲，今（26日）於區域法院承認2項縱火罪，另一被告則缺席聆訊遭通緝。辯方求情指被告願意賠償1.55萬元，法官將案件押後至5月17日判刑，以索取勞教中心等報告，被告還押候訊。

現年15歲的次被告今承認2項縱火罪。控罪指，被告於2019年11月16日及23日，分別2次在粉嶺華心邨華勉樓地下的姚銘區議員辦事處，無合法辯解而用火損壞屬於他人財產。

而同案另一男被告李欣樺（28歲）今則缺席聆訊，辯方指約一周前與李開會後便失聯，李的母親則於18日因兒子失蹤而報警。法庭向李發出拘捕令，並充公被告保釋金。

被告承認的案情指，姚銘案發時為民建聯北區區議員，在粉嶺華心邨設有辦事處，至2019年11月24日的敗選後離任。

2019年11月16日凌晨，辦事處閉路電視拍攝到，兩名帶着黑色面巾的男子將發泡膠搬到辦事處門口，當中包括次被告，另一人則從罐中倒出液體，並放火焚燒該些物品。辦事處人員早上發現，牆壁一處被燻黑，佈告板、抽氣扇、閉路電視均被銷毁，總損失共1.45萬元。

6日後凌晨，辦事處外再次發生相同事件。警方到場調查，準備離開時發現被告及另外1名男子正步近，截查下發現男子身上有打火機及裝著打火機油的罐等。兩人被捕，被告警誡下承認放火燒辦事處，並稱只是一時貪玩。辦事處前門牆壁一處被燻黑，所需清潔費1,000元。

辯方今求情時指，現年15歲的次被告讀中三，其母親因患病而暫住宿舍，被告則與祖父母同住，辯方形容被告是其母親與世界溝通的窗口。

辯方又稱事件無造成人命傷亡，被告願意全數賠償1.55萬元，亦希望向姚銘道歉。被告希望今後可修讀汽車維修課程，以及照顧母親。社工撰寫的求情信指被告誤交損友而犯案，現已與他們斷絕來往。被告明白事件嚴重，會被判禁閉式刑罰，但被告仍勇於面對後果，是肯負責任的小朋友。

法官練錦鴻將案件押後至5月17日判刑，以為被告索取勞教中心、教導所及背景報告，被告還押候訊。

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記者：林欣樂