【網上學習】慈善教育基金推免費網上平台　提供150個益智工作坊在家學習

▲ 本地慈善團體「一口田慈善教育基金」推出網上活動平台，提供150多個益智工作坊。

受疫情影響，小朋友外出及參與活動的機會減少，本地慈善團體「一口田慈善教育基金」推出網上活動平台，提供150多個益智工作坊、親子講座、互動音樂會及網上遊戲，供兒童、青少年及家長免費使用。

平台設三大部分

平台設有三大部分：『工作坊』（Workshops）、『活動區』（Events）及『遊戲區』（Games）。屆時工作坊將由多位名師主理，包括由著名教育家及文學家陳葒校長親授的趣味中文創作坊、由前電台主播及女性雜誌專欄作家陳心怡小姐主持的生活禮儀教室、由前央視電視台節目主持及教育顧問Mr. Kenny主持的趣味英語學堂、由香港國術總會及香港泰拳理事會提供導師的武術班，以及其他涵蓋趣味學習、發展個人素養及提升身心健康等各個範疇的工作坊。

為家長及公眾而設的活動區，則由多位重量級嘉賓主持親子講座，包括親子遊戲愛連繫協會主席及總督導周婉芬博士、家庭發展基金總幹事羅乃萱女士、財商教育學院課程及培訓總監關顯彬校長，以及香港有品運動發起人及機構總監凌葉麗嬋女士。在母親節及父親節當天，更會有著名樂隊DisCover舉行網上互動音樂會，接受兒童點唱，讓他們向父母表達愛意。

至於遊戲區，平台將設有宣揚健康訊息的網上遊戲，為小朋友提供精彩刺激又有益身心的闖關挑戰活動。

有興趣的家長及小朋友，只需登入AIAF-wellness.org作簡單登記，即可免費參與『工作坊』及『遊戲區』，而專為家長及公眾而設的『活動區』則毋須登記。

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責任編輯：王明芳