【奧斯卡2021】華裔女導演趙婷探究美國精神　深信性本善：何地都找到良善

▲ 趙婷憑《浪跡天地》成為首位奪得奧斯卡最佳導演獎的華裔女導演。

受新冠肺炎疫情影響，今年的奧斯卡電影頒獎禮首度由2月推延至4月舉辦，雖然仍能以實體形式在美國洛杉磯進行，但就分開兩個地點，即聯合車站及杜比劇院舉行。而且典禮不設主持，出席者與傳媒人數均有限制。現場所有出席者都要接受病毒快速測試，並保持社交距離。

今屆大贏家《浪跡天地》（Nomadland）是現年39歲的趙婷身身兼導演、編劇、剪接及監製的作品，她亦憑此片成為首位奪得奧斯卡最佳導演獎的華裔女導演。

【浪跡天地】法蘭絲有望第三度問鼎奧斯卡影后 親解邀趙婷任導演原因

▲ 《浪跡天地》

趙婷引《三字經》致辭

趙婷於1982年在北京出生，曾在英國及美國受教育，在New York University Tisch School of the Arts修讀電影製作。她自言深受不少名導演啟發，而王家衛的《春光乍洩》對她影響甚深。

她過往拍的3部美國片均探究不同社群，帶出美國精神。2015年的《Songs My Brothers Taught Me》是有關美國原住民，2017年的《再生騎士》（The Rider）則以全新角度探究牛仔精神，在康城影展導演雙周單元中奪得Art Cinema Award獎項。

深信人性善良

眾望所歸獲最佳電影的《浪跡天地》，是趙婷的第3部長片。它改編自紀實文學，揭示美國2008年經濟衰退後湧現的新興「無殼」社會族群，穿梭中西部以車為家、打散工，過著極簡的生活。

影片講述舊有的美國夢破碎後部分人選擇的新生活模代，整體拍得詩意，演戲老手及素人演員交流自然。適逢過去一年多世界各地受疫情影響，不少人失去至親、失業。戲中遊牧人士勇敢地面對未知和險阻，學懂享受一人之境的快樂，在當下這個失常的世界份外令人共鳴。

趙婷領獎時致辭時說想起小時候父親和她背《三字經》︰「『人之初，性本善。』我仍然相信這句話，無論我在何地都找到人的良善，我把這個獎獻給那些無論外在情況有多壞，都有勇氣和信心去堅持良善的人，是你們啟發我一直前行。」

趙婷下一部作品，將是暫定於今年11月上映的Marvel超級英雄片《永恆族》（The Eternals）。

▲ 趙婷（左）憑《浪跡天地》成為首位獲奧斯卡最佳導演獎的華裔女導演。

安東尼打敗「黑豹」封影帝

《浪跡天地》也令法蘭絲麥杜曼（Frances McDormand）第3度封奧斯卡影后。63歲的她之前已憑1996年的《雪花高離奇命案》（Fargo）及2018年的《廣告牌殺人事件》（Three Billboards Outside Ebbing, Missouri）已兩度獲最佳女主角，今回她演透過流浪來悼念亡夫的60多歲女子，在細節中流露出其倔強、對同路人的關懷，低調內斂卻絲絲入扣。

相對來說，本屆影帝由《爸爸可否不要老》（The Father）的安東尼鶴健士（Anthony Hopkins）勝出，可算是小冷門，皆因事前外界預料去年因癌症在43歲病逝的「黑豹」查特域克保斯曼（Chadwick Boseman）會憑?遺作《藍調天后》（Ma Rainey’s Black Bottom）獲獎。

▲ 《爸爸可否不要老》

查特域克在戲中演20年代具有才華的小號手，有兩場戲大有發揮。但《爸爸可否不要老》全片主要由安東尼鶴健士演的失智爸爸視角出發，他的演出由頭帶到尾，情緒變換多，展現深厚的功力，令83歲的安東尼鶴健士繼1992年的《沉默的羔羊》後二度獲最佳男主角，也成為史上最老獲奧斯卡的演員。

尹汝貞成為首位韓國演員獲獎

最佳男女配角的勝出者，都是無懸念的熱爆人選。烏干達裔英國男演員Daniel Kaluuya憑《猶大與黑彌賽亞》(Judas and the Black Messiah)獲最佳男配角。他在戲中飾演60年代末提倡黑人民族主義的美國黑豹黨主席Fred Hampton，因被黨員背叛於21歲身亡。

《農情家園》的尹汝貞捧走最佳女配角獎，成為史上首位獲奧斯卡的韓裔演員。戲中她演如老粗一般的外婆，既頑皮又幽默，為戲中瀕臨破裂的家庭帶來希望。

▲ 《農情家園》

73歲的尹汝貞本人早成名，曾經移居美國，並經歷離婚。她在50多年的演藝生涯中演出超過80部電影，包括2010年的韓片《下女》，有「韓版梅麗史翠普」之稱。她在台上率性地表示終於見到《農情家園》出品人畢彼特（Brad Pitt），帶來不少笑聲。

還記得去年韓片《上流寄生族》奪4獎後成為一時佳話，今年奧斯卡就不但讓亞裔電影人發光發亮，也有黑人演員獲獎，似是回應美國社會上的「Black Lives Matter」及反歧視亞裔的呼聲，漸漸改變只着重敬老和白人為上的作風，未知會否帶社會帶來正面的示範作用？

▲ 《上流寄生族》

《浪跡天地》奪3獎成大贏家

其實獲提名數目多並不代表勝出機會一定大，本屆奧斯卡事前獲十項提名的大芬查力作Netflix出品的《曼克》（Mank），最後只獲兩項技術獎︰最佳攝影及製作設計，令不少人跌眼鏡。

同樣地，Netflix出品的《芝加哥七人案︰驚世審判》（The Trial of the Chicago 7），事前獲6項提名，結果空手而回，也有點令人意外。

由於受疫情影響，少有荷里活大片上映，也因此候選名單較以往多獨立製作出現，而沒有一片獨大情況，獲6項提名的《浪跡天地》獨取最佳電影、女主角及導演3項，已是本屆最大贏家了。

記者︰胡慧雯