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【靚太廚房】東芝蒸焗爐+低醣電飯煲零失敗教煮 自製3餸蒸中蝦+蒸龍躉片+鹽焗雞【附食譜】

休閒消費 16:48 2021/04/27

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熱門 奧斯卡2021 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

趁著母親節，不如學習超簡單中餐食譜，親自為媽媽下廚。

適逢母親節當然要花心思慰勞勞苦功高的媽媽，想將愛意傳達給母親大人，不妨在家親自下廚！今集《靚太廚房》有廚神爸爸Jovey示範用東芝Toshiba蒸氣焗爐烹調三個簡易菜式，更用IH磁應電飯煲煮低醣飯，讓大家可以輕鬆煮出一頓健康又美味的母親大餐。

蒜蓉粉絲蒸中蝦

材料：中蝦（8隻）、粉絲（1包）及適量蒜蓉

調味料：油、豉油、麻油、蔥花及蒜蓉醬

蒜蓉醬做法：將蒜頭切碎加入糖、麻油、少量楜椒粉撈勻。

小貼士：印乾蝦的水份可去除腥味。

點擊大圖了解做法：

    點擊圖片放大
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壁綠XO醬蒸龍躉片

材料：龍躉片、冬瓜片及XO醬

小貼士：
1.用XO醬調出鮮味，就可不加入任何調味料。
2.洗乾淨魚片後抹乾水份可去除腥味。

點擊大圖了解做法：

    點擊圖片放大
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    +4

鹽焗雞

簡單家常菜鹽焗雞。

材料：冰鮮雞（1隻）

調味：鹽焗雞粉（13克）

做法：

1.先將雞洗淨，清理好內臟，抹乾內外水份

2.將鹽焗雞粉搽勻雞的內及外

3.按蒸氣焗爐steam M純蒸模式100度，蒸40分鐘。

4.完成整個過程後，待在爐中多5分鐘即成

小貼士：

1.清潔完雞隻後抹乾水份

2.鹽焗雞粉醃雞時間越長越入味。

【hket TV家庭台】《靚太廚房》美點佳餚 每周六早上新鮮放送：https：//bit.ly/38pYEYI

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責任編緝：張懿慧

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