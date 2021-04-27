【靚太廚房】東芝蒸焗爐+低醣電飯煲零失敗教煮 自製3餸蒸中蝦+蒸龍躉片+鹽焗雞【附食譜】
休閒消費 16:48 2021/04/27
適逢母親節當然要花心思慰勞勞苦功高的媽媽，想將愛意傳達給母親大人，不妨在家親自下廚！今集《靚太廚房》有廚神爸爸Jovey示範用東芝Toshiba蒸氣焗爐烹調三個簡易菜式，更用IH磁應電飯煲煮低醣飯，讓大家可以輕鬆煮出一頓健康又美味的母親大餐。
蒜蓉粉絲蒸中蝦
材料：中蝦（8隻）、粉絲（1包）及適量蒜蓉
調味料：油、豉油、麻油、蔥花及蒜蓉醬
蒜蓉醬做法：將蒜頭切碎加入糖、麻油、少量楜椒粉撈勻。
小貼士：印乾蝦的水份可去除腥味。
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壁綠XO醬蒸龍躉片
材料：龍躉片、冬瓜片及XO醬
小貼士：
1.用XO醬調出鮮味，就可不加入任何調味料。
2.洗乾淨魚片後抹乾水份可去除腥味。
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鹽焗雞
材料：冰鮮雞（1隻）
調味：鹽焗雞粉（13克）
做法：
1.先將雞洗淨，清理好內臟，抹乾內外水份
2.將鹽焗雞粉搽勻雞的內及外
3.按蒸氣焗爐steam M純蒸模式100度，蒸40分鐘。
4.完成整個過程後，待在爐中多5分鐘即成
小貼士：
1.清潔完雞隻後抹乾水份
2.鹽焗雞粉醃雞時間越長越入味。
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責任編緝：張懿慧