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【DSE2021】2名通識科考生檢疫中心內應試　19人考前須強檢當中1人未有赴考

社會 20:06 2021/04/26

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今日舉行通識教育科考試。（考評局提供）

DSE中學文憑試核心科目今日（26日）開考，首日考通識教育科。考評局表示，通識教育科考試約有45,880名考生報考，其中2名考生於竹篙灣檢疫中心應考；19名考生向考評局報告完成強制檢測，惟1人最終未有參與今日的考試，2人遲到。

考評局表示，今日舉行的通識教育科，約有45,880名考生報考，合共設有462個禮堂試場及572個特別試場。

局方指，截至今日下午3時，有2名考生今日於竹篙灣檢疫中心應考，當中包括1宗新的申請，有關考生申請於4月26至30日於檢疫中心應考。另外，有19名考生向考評局公開考試資訊中心報告完成強制檢測，其中16人能如期參與考試，2人能如期參與考試但遲到，1人最終未有參與今日的考試。

考評局早前公布，倘考生因「封區」檢測，須持陰性檢測結果方可應試，若因此引致考試遲到，將不獲「補鐘」，詳情即看：【下一頁】

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責任編輯：黃悅晴

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