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民陣涉違社團條例　警方要求交代收入來源等6項資料

政治 20:34 2021/04/26

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陳皓桓。（資料圖片）

民間人權陣線召集人陳皓桓指，民陣被指涉違反社團條例，警方要求交代6項資料，包括民陣成立以來的收入來源、開支、用作接收任何資金或款項的銀行及戶口號碼等。

民陣Facebook上稱，陳皓桓傍晚到旺角警署報到時，收到警方社團事務主任文件，指民陣涉嫌違反社團條例，要求就民陣運作提供6項資料，包括：未有再申請社團註冊的原因；是否《社團條例》附表所列的人；網頁和Facebook專頁是否由民陣管理；2006年9月11日後曾舉辦的集會遊行日期地點；成立以來的收入來源、開支、用作接收任何資金或款項的銀行及戶口號碼；及去年和支聯會等26個團體，發起的國際人權日70周年的「停止酷刑，尊重人權」聯署聲明目的和原因。並需於5月5日或之前回覆。

陳皓桓上周一在社交平台上說，當日到警署報到時，警員稱國安有事找他，但等了一會兒，警員就打電話跟他說「今日唔搞住」。

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記者：林曉君

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