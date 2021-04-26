【新冠疫苗】開放16歲至29歲組別接種復必泰首日　今共1.2萬人打首劑較昨日多約2,000人

▲ 16歲至29歲市民接種復必泰疫苗首日，逾1.2萬人打首劑較昨日多約2,000人（資料圖片）

新冠疫苗接種計劃開展達2個月，16歲至29歲組別的市民今（26日）起可接種復必泰疫苗，當局公布，今日逾1.2萬人打首劑復必泰疫苗，較昨日多約2,000人。此外，本港累計已接種疫苗已破130萬劑，其中約86萬市民已打首劑，包括約409,800名接種科興疫苗，約450,200名接種復必泰疫苗，另約442,300名市民已接種第二劑疫苗，包括約289,500名接種科興疫苗，約152,800名接種復必泰疫苗。

而昨日再多5宗打復必泰後即場送院個案，全部人經治療後已經出院，涉21至48歲女子，其中21歲女打針後出現發燒及有出疹情況，個案包括：

截至今日下午八時的過去24小時，約有26,900名市民接種了疫苗和約15,900名市民在網上預約接種疫苗，詳細的數字如下：

約有4,300名市民接種第一劑科興疫苗，當中約2,200人在社區疫苗接種中心接種，約2,100人是在參與計劃的私家醫生和診所接種；

約有6,800名市民接種第二劑科興疫苗，當中約4,600人在社區疫苗接種中心接種，約2,300人是在私家醫生和診所接種；

約有12,800名市民於社區疫苗接種中心接種第一劑復必泰疫苗，接種第二劑復必泰疫苗的市民約有2,900名；

社區疫苗接種中心接種科興疫苗的整體接種率約為96%；社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗的整體接種率則約為96%；及

約3,900名市民在網上預約接種第一劑和第二劑的科興疫苗，而約11,900名市民預約接種第一劑和第二劑的復必泰疫苗。

16歲至29歲早上9時起預約打針，打針須知：https://bit.ly/3dKkABA

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記者：鄧凱文