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【啟德發展區】城巴料啟德醫院落城後將增服務需求　擬擴展路線往太子及尖沙咀

社會 00:01 2021/04/27

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新巴城巴商務總監吳義君透露，政府早前在區議會公布招標新界區路綫，兩巴有意競投相關路綫。（陳靜儀攝）

新巴/城巴除了計劃重組港島路綫外，亦有意將九龍及新界的路綫版圖擴大，除正計劃於啟德發展區增加新路綫前往太子、尖沙咀等地區，將來亦會競投更多新發展區路綫。

啟德發展計劃正進行得如火如荼，城巴自2018年起中標獲准在啟德區內開辦獨營巴士路綫，至今已開辦3條正常路綫，包括來往啟德至大角咀的20號、啟德郵輪碼頭至又一城的22號，以及啟德郵輪碼頭至九龍城的22M號。

競投新界發展區路綫

新巴城巴商務總監吳義君透露，正計劃增加啟德新路綫前往太子及尖沙咀一帶，雖然港鐵屯馬綫二期即將落成，但區內巴士路綫規劃與鐵路沒有衝突，隨着該區會有新醫院落成，預計會有龐大的需求。他又透露，政府早前在區議會公布招標新界區路綫，兩巴亦有意競投相關路綫，包括新界古洞北、洪水橋、天水圍等地方，「希望離開香港島，去發展九龍和新界區本地路綫」。

此外，城巴4條繁忙時段新界過海隧道服務路綫昨起投入服務，提供來往大圍、荃灣、元朗、新田、火炭及港島東的服務。吳義君指，其中3條路綫包括933、976及989號綫，會以西隧收費廣場為轉乘優惠站，乘客可免費轉乘其他兩巴前往中上環的路綫，或以多付5元轉乘南區路綫；亦可在西灣河總站多付3元轉乘前往柴灣的路綫。

增4過海綫　西隧轉乘優惠

新巴城巴策劃及車務編排經理黃漢中則稱，有關路綫所服務的地區，一直未有直達巴士服務前往港島東，期望疫情好轉後，客量會逐步提升。為了提升乘客的乘車體驗，新路綫會使用最新歐盟排放標準（歐盟六型）的環保巴士，並配備多項設備，包括免費Wi-Fi上網服務、雙輪椅停泊位、設遮光窗簾，以及上、下層配備「同站轉乘」預計抵站時間功能的顯示屏，方便乘客預算行程。

16歲至29歲早上9時起預約打針，打針須知：https://bit.ly/3dKkABA

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳子謙

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