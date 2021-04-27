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【兩巴發展】新巴城巴研未來兩年重組港島近半路綫　 擬銅鑼灣設轉乘站吸客

社會 00:00 2021/04/27

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兩巴指，巴士與鐵路走綫嚴重重疊，未來兩年需重組港島區近一半路綫。（陳靜儀攝）

港島鐵路網絡擴展，加上疫情夾擊，新巴/城巴客量急跌逾1成。兩巴母公司「匯達交通」稱，即使月初加價8.5%，相信仍要面對虧損情況。

匯達交通首次對外公布兩巴未來營運策略，指巴士與鐵路走綫嚴重重疊，未來兩年需重組港島區近一半路綫；又計劃於銅鑼灣商業區和西隧巴士站，升級為轉乘優惠站吸客。

新創建去年8月賣盤，由「匯達交通」接手新巴/城巴業務。匯達首次對外公布兩巴未來營運策略，正計劃未來兩年重組港島區逾三分一至一半路綫，跟運輸署正在商討當中。

推算區內人口　10年減12萬

據新巴/城巴今個月客量紀錄，早上及傍晚繁忙時段，客量較疫情前減少逾1成，午夜至深夜2時客量更大減約3成。另一邊廂，規劃署早前發表港島人口推算數字，推算區內人口由2019年的125萬人，逐漸減至2029年的113萬人。

新巴/城巴商務總監吳義君解釋，港島人口錄跌勢，加上港鐵南港島綫通車，以及港島綫西延至堅尼地城，又遇上疫情，令兩巴載客量不復以往，已下跌逾1成，部分路綫繁忙時間客量更由滿座跌至只有6成滿，因此公司打算調整和簡化現有港島巴士路綫。

客量跌　月初加價後仍虧損

吳續稱，即使月初兩巴已獲准加價8.5%，公司仍要面對虧損情況，主要原因是港島區部分路綫重疊問題嚴重，特別是南區利東邨、海怡半島一帶，來往商業中心區的路綫。他形容問題迫切，有需要整合路綫，包括合併路綫和開發新路綫兩大方案。

為加強競爭力，新巴/城巴也積極考慮向乘客提供更多轉乘優惠，繼薄扶林道瑪麗醫院站及香港仔隧道收費廣場外，計劃引入更多港島轉乘站。吳義君稱銅鑼灣軒尼詩道，即崇光百貨與希慎廣場對出，均具潛力改為轉乘優惠站，「該處行人路寬闊，涉及多個巴士站，是一個很好的轉乘站」，但有待跟政府商討和拍板方案。

部分路綫重疊嚴重　需精簡

除了銅鑼灣外，兩巴也計劃於西區海底隧道設過海轉乘站，配合多條過海新路綫投入服務後，讓乘客於西隧口免費轉車往中上環及各區。

新巴/城巴車務編排及策劃經理黃漢中補充，隨着鐵路發展和新專綫小巴路綫，公司有需要精簡化部分路綫和開設轉乘站，方便乘客轉車，既減少候車時間，亦可配合整體交通網絡發展。

不過他承認，在諮詢區議會和各持份者時，遇上不少阻力；他強調即使削減班次，仍能應對客量大幅減少情況，「例如客量跌3成，減少班次只是減15%。」

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記者：陳子謙

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