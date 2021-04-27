【強制檢測】海之戀7座、黃埔花園銀竹苑4座及帝苑酒店納強檢 22小學幼園同須檢測
政府深夜公布最新強制檢測公告名單，要求於指定期間曾身處25個指明地方人士接受新冠病毒核酸檢測，包括出現一宗或以上初步確診個案的3個處所： 紅磡黃埔花園第12期銀竹苑第4座、荃灣海之戀第7座及尖沙咀帝苑酒店；同時，有22間學校爆發上呼吸道感染個案，亦被納入強制檢測公告，包括跑馬地瑪利曼小學、屯門圓玄小學、九龍塘國際英文幼稚園等。
任何在4月13日至26日期間曾身處上述25個指明地方超過2小時人士，須於4月28日或之前接受檢測。受檢人士若在4月24日至26日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。政府今日(27日)會在荃灣海之戀第7座增設流動採樣站，為須接受強制檢測人士提供服務。
4月26日納強制檢測公告名單
住宅(包括商住兩用)大廈新增一宗或以上初步確診個案：
(a) 紅磡黃埔花園第12期銀竹苑第4座
(b) 尖沙咀麼地道69號帝苑酒店
(c) 荃灣海之戀第7座
爆發上呼吸道感染個案的22間學校：
(a) 跑馬地大坑道336號瑪利曼小學
(b) 屯門青海圍26號保良局香港道教聯合會圓玄小學
(c) 荃灣海濱花園平台B迦南幼稚園(海濱花園) / 迦南幼兒園(海濱花園)
(d) 天水圍天耀社區中心5樓仁愛堂吳黃鳳英幼稚園暨幼兒園；
(e) 深水埗李鄭屋邨聖公會深水埗基愛堂幼稚園；
(f) 沙田新翠邨鄰舍輔導會新翠育嬰園
(g) 九龍塘雅息士道1號國際英文幼稚園
(h) 將軍澳富康花園德寶英文幼稚園（將軍澳）/德寶國際幼兒學校（將軍澳）
(i) 長沙灣星匯居學之園幼稚園（星匯居）
(j) 上水天平邨上水惠州幼稚園（分校）
(k) 大埔新興花園地下明雅中英文幼稚園
(l) 天水圍天晴社區綜合服務大樓3樓東華三院廖烈武伉儷兒童發展中心
(m) 觀塘順利紀律部隊宿舍平台晶晶幼稚園及幼兒中心(順利分校)
(n) 東涌逸東商場善一堂逸東幼稚園
(o) 屯門青雲路22號聖公會青山聖彼得堂幼稚園
(p) 屯門青雲路22號聖公會青山聖彼得堂幼兒中心 / 聖公會青山聖彼得堂青雲路幼稚園
(q) 屯門翠寧花園雅麗斯英文幼稚園暨幼兒園
(r) 天水圍嘉湖山莊美湖居B座激活幼稚園暨幼兒園
(s) 黃大仙竹園北邨桐園樓地下聖公會慈光堂柯佩璋幼稚園及幼兒園
(t) 粉嶺景盛苑俊景閣地下新界婦孺福利會粉嶺幼兒學校
(u) 荃灣祈德尊新邨商場迦南幼稚園(荃灣)
(v) 北角清華街30號蘇浙小學校的幼兒園及幼稚園(不包括小學及國際班)
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責任編輯 李志強