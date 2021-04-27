【強制檢測】海之戀7座、黃埔花園銀竹苑4座及帝苑酒店納強檢　22小學幼園同須檢測

▲ 荃灣海之戀第7座被納入強制檢測範圍。資料圖片

​政府深夜公布最新強制檢測公告名單，要求於指定期間曾身處25個指明地方人士接受新冠病毒核酸檢測，包括出現一宗或以上初步確診個案的3個處所： 紅磡黃埔花園第12期銀竹苑第4座、荃灣海之戀第7座及尖沙咀帝苑酒店；同時，有22間學校爆發上呼吸道感染個案，亦被納入強制檢測公告，包括跑馬地瑪利曼小學、屯門圓玄小學、九龍塘國際英文幼稚園等。

任何在4月13日至26日期間曾身處上述25個指明地方超過2小時人士，須於4月28日或之前接受檢測。受檢人士若在4月24日至26日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。政府今日(27日)會在荃灣海之戀第7座增設流動採樣站，為須接受強制檢測人士提供服務。

4月26日納強制檢測公告名單

住宅(包括商住兩用)大廈新增一宗或以上初步確診個案：

(a) 紅磡黃埔花園第12期銀竹苑第4座

(b) 尖沙咀麼地道69號帝苑酒店

(c) 荃灣海之戀第7座

爆發上呼吸道感染個案的22間學校：

(a) 跑馬地大坑道336號瑪利曼小學

(b) 屯門青海圍26號保良局香港道教聯合會圓玄小學

(c) 荃灣海濱花園平台B迦南幼稚園(海濱花園) / 迦南幼兒園(海濱花園)

(d) 天水圍天耀社區中心5樓仁愛堂吳黃鳳英幼稚園暨幼兒園；

(e) 深水埗李鄭屋邨聖公會深水埗基愛堂幼稚園；

(f) 沙田新翠邨鄰舍輔導會新翠育嬰園

(g) 九龍塘雅息士道1號國際英文幼稚園

(h) 將軍澳富康花園德寶英文幼稚園（將軍澳）/德寶國際幼兒學校（將軍澳）

(i) 長沙灣星匯居學之園幼稚園（星匯居）

(j) 上水天平邨上水惠州幼稚園（分校）

(k) 大埔新興花園地下明雅中英文幼稚園

(l) 天水圍天晴社區綜合服務大樓3樓東華三院廖烈武伉儷兒童發展中心

(m) 觀塘順利紀律部隊宿舍平台晶晶幼稚園及幼兒中心(順利分校)

(n) 東涌逸東商場善一堂逸東幼稚園

(o) 屯門青雲路22號聖公會青山聖彼得堂幼稚園

(p) 屯門青雲路22號聖公會青山聖彼得堂幼兒中心 / 聖公會青山聖彼得堂青雲路幼稚園

(q) 屯門翠寧花園雅麗斯英文幼稚園暨幼兒園

(r) 天水圍嘉湖山莊美湖居B座激活幼稚園暨幼兒園

(s) 黃大仙竹園北邨桐園樓地下聖公會慈光堂柯佩璋幼稚園及幼兒園

(t) 粉嶺景盛苑俊景閣地下新界婦孺福利會粉嶺幼兒學校

(u) 荃灣祈德尊新邨商場迦南幼稚園(荃灣)

(v) 北角清華街30號蘇浙小學校的幼兒園及幼稚園(不包括小學及國際班)

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責任編輯 李志強