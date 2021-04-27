【防疫措施】食衞局局長下午將交代「疫苗氣泡」最新安排　特首：本周四進一步放寬處所限制

▲ 行政長官林鄭月娥今早（27日）出席行政會議前會見傳媒。（梁偉榮攝）

行政長官林鄭月娥今早（27日）出席行政會議前會見傳媒，她表示，食衞局局長今日下午將召開記者會交代，4月12日公布的抗疫新路向「疫苗氣泡」的最新安排，會爭取讓各行各業和市民的日常生活可逐步有序回復正常，盡量避免日後一刀切管制社交距離措施，而過去2周政府與業界緊密溝通，以尋求最好的方案，落實本周四（29曰）起進一步放寬營業處所和令一些關閉多時的處所重新復業。

對於近日華大基因檢測頻出錯，林鄭月娥指，過去15個月病毒檢測對抗疫至關重要，由去年1月數千個增至目前每日10萬個的能力，有賴各方努力包括私人化驗所。

她又指，華大基因在去年9月全民檢測擔當重要責任，而它近日出現檢測問題，須認真嚴肅處理，明白若出現假陽性或假陰性情況，會為市民帶來困擾。不過，在考慮處罰時，仍要顧及會否影響本港抗疫能力，雖然疫情穩定，但檢測能力仍重要，兩者要取得平衡。

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記者：陳子謙