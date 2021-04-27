【嬰兒產瘤】初生孫女頭仔超長祖母急求問　醫生淡定回應︰趕快拍照

▲ 台灣一名女嬰出生後，頭部窄長如出現「巨瘤」。

迎接新生命令人喜悅，不過當父母首次看到孩子時，見到他們有異樣不免會擔心起來。近日台灣一名女嬰出生後，頭部窄長如出現「巨瘤」，其祖母見到孫女的頭部怪異，隨即問醫生。結果醫生只是淡定回應，請他們「趕快拍照」，原來這是嬰兒順產出生的自然現象。

出生首日頭部隆起

上周五（23日）台北長庚醫院婦產科在其facebook專頁發文，分享了一名初生女嬰的相片，並寫道「前幾天有個寶寶出生的時候頭長這樣」。從相片可見女嬰出生首天頭部呈長型，頭頂隆起好像「濟公」般。院方表示女嬰的祖母看到孫女這樣子很緊張，焦急問道︰

醫生，她的頭好長喔！我們該怎麼辦？

而醫生卻一點都不擔心，淡然地回應女嬰的祖母︰

我們能做的……就是趕快拍照！因為過幾天就會消失了。

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產瘤屬順產常見現象

院方解釋這是順產嬰兒很常見的「產瘤」，其實是嬰兒頭皮的水腫。當嬰兒出生後一周，產瘤就會慢慢消失。以該名女嬰為例，因其母的產道較狹窄，嬰兒出生過程中為了適應產道，因此頭部變得長長的，但是出生兩日後就變回正常的可愛樣子。從相片也可見，女嬰出生第2日及第3日，頭部已漸漸平伏。

此外，台北長庚產科主任蕭勝文接受當地傳媒訪問時，補充說明新生嬰兒的頭部很可能因經過媽媽狹窄的產道，導致腦部出現腫塊。他指出，常見的有3種情況，包括產瘤、頭部血腫及硬膜下血腫。

而女嬰的情況則是產瘤，媽媽在順產時，她的頭皮受到擠壓，令部分血管受壓迫，造成骨膜上的水腫。不過，產瘤會在嬰兒出生後12個小時慢慢被吸收，可以先觀察情況，不需要接受治療。

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責任編輯：王明芳