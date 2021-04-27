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【退出Running Man】李光洙傷患困擾離開《RM》　事務所：決定退出並不容易

娛樂 10:14 2021/04/27

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李光洙將於5月底拍攝完全後退出《RM》。

韓國綜藝節目《Running Man》早於2010年起播出，至今播出逾550集，節目成員紅遍亞洲地區。不過，今日（27日）元祖級成員之一的李光洙，卻透過經紀公司宣佈將退出《Running Man》，最後一集拍攝日期為5月24日。

李光洙透過經紀公司發聲明指將退出《RM》。（Instagram圖片）

結束11年跑男生涯

李光洙退出《Running Man》消息傳出後，震驚網民。李光洙透過經紀公司發表聲明指去年因事故受傷，雖然現在進行康復治療，但拍攝時就難以維持最佳狀態。

因此，在經過與節目組等人商討後，決定要重新整頓身心。在《Running Man》11年的時間裏同甘共苦，決定退出並不容易，但為了往後活動展示更好面貌，的確需要調整時間。

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李光洙是節目《RM》的元祖級成員。（網上圖片）

聲明中又感激粉絲一直以來給予的支持，並指李光洙之後將以健康明朗的面貌再向大家問好。

而節目組也就李光洙退出的消息表示尊重，又指李光洙自去年車禍受傷後，雖然腿部未恢復至最好狀態，但出於對節目的熱愛與責任，仍然兼顧治療與拍攝，但卻發現是困難的事情。

雖然決定退出很可惜，但李光洙做出艱難的決定，希望大家給予溫暖的應援與鼓勵，而《Running Man》的成員與製作組也會為李光洙加油。

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傳未來專注演戲

2020年2月中，李光洙因駕車時與違反信號燈的車輛相撞，導致右腳踝骨折。當時休息半個月後的他仍拐仗返回節目拍攝，傷勢未癒的他右腳裹著厚上紗布，腳趾外露，但仍敬業地完成拍攝，並繼續以搞笑幽默形象示人。

此外，亦有消息指今次李光洙退出後，他的未來事業發展動向亦將專注於演戲，令一眾粉絲大為傷感，並自11年來的《Running Man》節目，自Gary退出及經歷新成員加入後已大勢不如前，今次李光洙的退出亦令節目成員再度遞減。

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同場加映：鍾培生訪問

撰文 : TOPick 柴犬出動

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