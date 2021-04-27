【再見毛孩】蔡卓妍一周內痛失兩愛犬　阿Sa難掩椎心之痛：只想你唔再痛苦

▲ 蔡卓妍愛犬父子相繼離世。

組合Twins成員蔡卓妍（阿Sa）視寵物如孩子，早前患有糖尿病的愛犬「柚柚」抗病五年離世。事隔5日，蔡卓妍（阿Sa）在IG寫道另一愛犬「荔枝」相繼離世，一周內痛失兩愛犬。

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愛犬相繼離世

阿Sa在IG分享多張「荔枝」的照片，並配文：「我最聰明最乖嘅荔枝仔，你而家係唔係同朱古力同柚柚玩緊喇？媽媽好掛住你呀！好多謝你呢16年嘅陪伴，帶比我哋屋企咁多歡樂。」

▲ 阿Sa與荔枝。（取自IG）

對於久病的荔枝，阿Sa希望牠不再痛苦：「雖然好唔捨得你，但我哋只係想你唔再痛苦，希望你原諒我哋嘅選擇，我哋遲啲再見，永遠愛你，永遠掛住你。」

一星期內，阿Sa經歷了愛犬相繼離世的椎心之痛。

▲ 16歲荔枝。（取自IG）

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視毛孩如命

曾擁5隻為貴婦犬的阿Sa，分別為狗爸爸荔枝、狗媽媽朱古力、大哥月餅、二姐冰皮、弟弟椂柚，另有一隻約瑟「小栗子」。

14年狗媽媽朱古力離世，阿Sa出席活動時難掩悲傷，表示十分不捨。細佬椂柚早前也比狗爸爸荔枝先走一步。其實阿Sa的愛犬均年事已高，全患有白內障，但阿Sa在照顧上絕不馬虎，是盡責主人。

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阿Sa曾稱讚16歲的荔枝生存意志十分強，非常值得自己學習，自己因荔枝入院最傷心之際，感激好多素未謀面的朋友分享自己和寵物的故事，令她感動又溫暖。

同埸加映：何綺雲訪問