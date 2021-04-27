【護肝補肝】肝功能不佳心情低落易發脾氣　推介護肝補肝食物

▲ 肝功能不佳，會導致心情低落，易發脾氣。

讀者來信：「你好！是李小姐嗎？我是素食者，如果不吃豬肝，請問可以如何補肝？」

肝藏血，負責血液的儲存、調節和分配，是維持我們生命的基本元素。

肝功能如果不佳，會使人心情低落、容易發脾氣。如此說來，肝功能正常，自然情緒穩定、正常；肝功能好，我們自然血氣足、皮膚飽滿紅潤，精神爽利雙目有神。

有人認為以形補形，要肝臟正常必然是多吃豬肝這種內臟。那麼，對素食者來說，不能吃豬肝不是很糟糕嗎？

原來，許多非素食者也是不吃或不能吃豬肝的。他們是如何護肝補肝的呢？其實，在我們身邊，有很多食物都有護肝補肝功能的，例如豆腐、雞蛋、牛奶、魚類、芝麻、露筍、紅蘿蔔等，都是美味又能補肝的食物。

自小，母親就常煲夏枯草片糖茶給我們喝。現在我也照辦煮碗，久不久就煲一鍋夏枯草片糖茶，給全家人當茶水飲用，旨在疏肝護目。

正所謂肝好人也美，情緒穩定，便能生活愉快。

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