【酒店下午茶】悦來酒店野餐下午茶推早鳥優惠　5月30日前入座最高可享75折

▲ 悦來酒店將於5月推出全新的「Chill Picnic BOX」田園野餐主題下午茶，食客於5月前入座，便可有早鳥優惠，最高達75折。(酒店提供)

悦來酒店「簡 ‧ 味」餐廳將於5月推出全新期間限定的「Chill Picnic BOX」田園野餐主題下午茶，餅師團隊採用創新風格，以野餐盒美食為靈感、將鹹甜點變調創作出多款下午茶美點，玩味十足。另外，下午茶更有早鳥優惠，食客只需5月30日前入座計，星期一至五可享75折優惠，星期六、日及公眾假期可享85折優惠(不適用5月8至5月9日)。

▲ 「Chill Picnic BOX」二人下午茶一共有鹹甜點各6款，賣相造型吸睛。(酒店提供)

下午茶美食款式眾多，當中有不少矜貴小食，包括鵝肝醬伴黑魚籽、波士頓龍蝦水晶包等等。其他美食也十分吸引，如以飯糰作造型的「黃金菠蘿配蟹籽甜蝦」，清新開胃的燒菠蘿配上新鮮甜蝦和蟹籽，口感豐富；還有鹹甜味並全的「白玉雪燕青蘋果」，果凍狀的雪燕既滋潤又軟糯Q彈，令人回味無窮。

▲ 甜品十分豐富，包括漢堡包造型的竹炭馬卡龍，以及外形像溫泉蛋的北海道3.6奶凍伴流心芒果波。(酒店提供)

甜點也十分豐富，當中以迷你漢堡包造型的「竹炭馬卡龍」最為吸睛，「紅莓杏仁蛋糕」則是軟綿綿的蛋糕與酸甜紅莓果醬的搭配，其他甜品還有北海道3.6奶凍伴流心芒果波，以及自家製英式鬆餅，分量豐富，性價比高。

「Chill Picnic BOX」田園野餐主題下午茶

價錢：$298/位、$586/2位(另加一)

供應日期：由5月1日起

預訂及查詢：2409 3226

早鳥優惠 (5月30日前入座計)：星期一至五可享75折優惠、星期六、日及公眾假期可享85折優惠(不適用於5月8至9日)

記者：招美寶