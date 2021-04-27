【魚毛姐出院】余慕蓮感謝朋友關懷　回家休養：可以自己呼吸好開心【有片】

▲ 肺纖維化留院近半年終於出院，余慕蓮中氣十足接受訪問。

資深藝人余慕蓮（魚毛姐）去年8月被診斷肺纖維化，在去年10月底接受治療，但在11月驗出患罕有病症血液炎而入住伊利沙伯醫院ICU，情况更一度危殆。幸好吉人天相，入院近半年的余慕蓮在昨日（4月26日）終於能夠出院。

魚毛姐回家安頓好後接受TVB《東張西望》的電話訪問，透露現時的身體狀況。

【魚毛姐出院】留醫近半年終康復出院 余慕蓮身體變瘦：最緊要返屋企

▲ 魚毛姐昨晚接受《東張西望》訪問。（影片截圖）

魚毛姐心情開朗

於九龍醫院休養近半年的魚毛姐昨日終獲醫生批准出院，魚毛姐昨日披著藍毛毯，被醫護人院護送上車，直送她的寓所。回家稍作休息後，於傍晚時份接受《東張西望》黃耀英的電話訪問。

電話中的魚毛姐中氣十足，心情開朗：「我今日出院喇，成半年囉，點都係返屋企舒服啲丫嘛！」她透露出院前醫護人員幫她洗好澡，又照過X光。

【魚毛姐加油】余慕蓮情況穩定可食粥 待體力回復出院：好開心於可以進食

▲ 電話訪問中的魚毛姐精神奕奕。（影片截圖）

本來要依賴插喉進食，魚毛姐在出院前已經順利拔喉：「我喉嚨開咗個窿嫁嘛，而家好彩唔使插喉，喉嚨個窿而家閂埋咗，可以自己呼吸好開心。初初食糊仔，而家可以食飯，但啲餸要剁到碎晒，就算我食藥丸都要舂碎佢，驚我哽親。」

【肺纖維化】余慕蓮病情轉好往九龍醫院治療 魚毛姐拔尿喉藥物改用口服

▲ 好友鄧達智本為遷就魚毛姐而把生日會延期，但他建議魚毛姐應先留家休養好身子。（Facebook圖片）

【肺纖維化】83歲余慕蓮仍未出院疑患血癌 鄧達智林建明透露魚毛姐病情

魚毛姐除感謝《東張西望》的關心外，還提到多位圈中好友如薛家燕、吳麗珠、林建明、米雪等人都好關心她、經常致電她問候情況，又特地感謝一直以來照顧她的醫護人員。