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【秘密訪客】方媛學整甜品㝽城城　郭富城自稱非專制老公　

娛樂 09:00 2021/04/27

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熱門 奧斯卡2021 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

郭富城為新戲宣傳。

郭富城近日宣傳新戲《秘密訪客》，城城與許瑋甯演夫婦，令兩屆金馬影帝的他份外感親切，大讚演員出色，又分享家庭之道。

城城受訪稱：「許瑋甯是首次合作，我覺得她很有天份，是很努力的演員。也有另一個影帝，內地演員段奕宏，另外兩個小演員（張子楓、榮梓杉）也很有天份，精於演戲，新一代很厲害。」

電影於韓國拍攝，班底結合兩岸三地電影人，由台灣導演陳正道執導，由於故事幾乎在大宅內發生，經常有吃飯場面，城城說因飯菜太美味，拍攝時不經意說了句「好吃」，令導演要停機。

接受香港開電視主播王凌燕專訪。

他笑言：「有八寶鴨，還有一場食牛扒，是用24小時慢火烹調，現在回想起來都要流口水。但要表達出是家常便飯的感覺，戲內我要演高冷、沉鬱的父親，戲外就覺得非常好吃。」

問會不會要求太太也有瑋甯戲中的廚藝，城城就說：「太太也有學做甜品，她會焗曲奇餅給小朋友，我也有吃。（稱讚她該不會像戲中冷淡地說手藝不錯？）不會，好吃就說好吃，當然要稱讚，很用心做的。」

跟許瑋甯合作。

問城城覺得自己是否如角色專制，他笑說：「沒有，我是『順得人』， 極度『順得人』的人。」

提到電影「家」的主題，城城就表示家對他來說是幸福、快樂，互相體諒扶持。
 

撰文 : TOPick柴犬出動

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