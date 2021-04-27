【共享雪櫃】「藍雪櫃」遭貪心拖車黨清空　發起人變陣：直接送物資給有需要人士

▲ 佐敦吳松街的共享雪櫃遭貪心人士拖車仔清空。

疫情下，不少人生計大受影響，甚至一日三餐也成問題。有熱心人士自去年把共享雪櫃「藍雪櫃」擺放在佐敦吳松街，希望發揮互助精神，讓社區有需要人士能有尊嚴地獲取所需要的食物或其他物資。惟發起人表示，最近經常有人拖著車仔來，把雪櫃一下子清空，讓其他有需要人士無法取得所需要的，令他們無奈變陣，直接把物資送到基層人士手上。

「Blue Fridge Project 藍雪櫃」設立的原意是讓人「取你所需」，當有心人捐贈物資，放在雪櫃後，有需要的人士可在雪櫃取得。發起人簡仲文在facebook專頁發文指，最近這兩個月，每天早上他和同事補充雪櫃的物資後，「隔了數分鐘就有數名（人士）拖車仔清雪櫃」。他表示，雖然雪櫃寫明「取你所需」，惟其他有需要人士打開雪櫃時，發現甚麼物資也沒有，會有點不開心。

有見及此，發起人簡仲文表示會改變做法，現時不會放太多物資在雪櫃，改為直接送物資給籠屋居民、露宿者、低收入家庭及獨居長者。為此，簡仲文感謝社工和街坊的協助，以致可直接聯絡及送物資給有需要的人士，較直接地幫到他們。除了送物資，他亦會向有需要人士送上飯券、超市禮券等。他感謝大眾一直以來的支持，坦言會繼續努力。

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對於物資遭人拖車仔掃空，有網民留言建議用不同的監察方法取物資的人，但有人擔心這做法可能令有需要的人不敢取物資，只能靠自律。另有網民表示曾與「拖車仔」人士吵架，當他叫「拖車仔」婆婆「唔好攞晒，留返d俾有需要嘅人」，對方回覆指「我係有需要嘅人！」及後該網民提醒婆婆，「你可以攞，但唔好攞咁多！留俾d俾人！」惟最終對方也取走所有口罩，約有30個以上。

發起人簡仲文坦言，曾聽聞「藍雪櫃」內的物資被人放在深水埗夜間的地攤擺賣，而他近日亦親眼目睹，有人在街上擺賣貼有「藍雪櫃」字樣的口罩。有網民提出，可以就此報警拘捕涉事人士，惟簡仲文直言不希望這樣做，認為「他們只是貪不是偷」，而且他們也是長者。

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責任編輯：羅嘉欣