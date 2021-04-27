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【旅遊氣泡】港人出發新加坡前須完成疫苗接種　邱騰華：對市民有額外保障

社會 11:08 2021/04/27

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香港與新加坡的「航空旅遊氣泡」5月26日重啟，參加的香港居民必須於出發前14天完成接種兩劑疫苗。商務及經濟發展局局長邱騰華指，這並非新加坡提出的要求，而是港府希望對市民有額外保障，強調有科學根據，日後與其他地方商討航空旅遊氣泡安排時，亦會以本港居民接種疫苗作為起點。

對於會否要求新加坡居民接種疫苗，邱騰華今早（27日）在一個電台節目表示，各地政府有其方法保障居民，大前提是兩地政府都同意，「雙檢測」、專屬航班等基本要求已足夠。

他指，據了解大部分相關機組人員已完成疫苗接種，亦有其他措施確保旅遊氣泡安全實行，包括檢測要求和採用專屬航班等，而實施氣泡後來往兩地的民眾，除去檢疫日數後，需在當地停留至少14日。

邱騰華又表示，澳洲和新西蘭近期確立雙邊氣泡安排，特區政府會向他們分享港星旅遊氣泡機制，並與其他有意建立旅遊氣泡的地方商討，目前手上的地區並不包括台灣，但若雙方有意願可以傾談。

16歲至29歲人士即日起可以預約打針，打針須知：https://bit.ly/3dKkABA

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳子謙

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