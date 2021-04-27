【愛美麗狂想曲】蝦頭患腦萎縮資產轉贈Ali　楊思敏跟朱智賢由情敵變讓愛【有片】

▲ TVB劇《愛美麗狂想曲》講述Kiki（楊詩敏飾）和Mandy（朱智賢飾）互相讓愛。

TVB劇《愛美麗狂想曲》本周播至結局篇，Kiki（楊詩敏飾）和Mandy（朱智賢飾）從情敵到成為朋友，本來在爭蘇澤基（曹永廉飾）的二人互相讓愛，多角關係起了微妙變化。

因家族遺傳而患有腦萎縮的Kiki計劃之後入住老人院，更想將旗下資產轉送給阿Me（李佳芯飾）。

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Kiki計劃入住老人院

昨晚（26日）播出的劇情講述Kiki勸Mandy繼續跟蘇澤基在一起，兩女都在互相讓愛，對話被蘇澤基聽到。其後，蘇澤基跟唐仁（蕭正楠飾）訴苦，指自己真失敗，並被兩女當成球般踢來踢去。

患有腦萎縮的Kiki計劃將來入住老人院，且有意將單位轉名給阿Me，但被阿Me抗拒。

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不欲糾纏於感情事的蘇澤基決意要歸隱田園，請假耕作且為移民作準備。

Kiki感慨地跟「情敵」Mandy說：「總有些不想見的人，還有一些明明很想見卻裝不想見的人。」

楊思敏演出受讚

然而，蘇澤基卻受不了農場內的體力勞動，不過因為了逃避感情問題而一直躲於田園內。Mandy撇脫與澤基分手，而Kiki亦清楚表明不想連累他，蘇澤基欲飛往台灣，繼續逃避......

早前宣布離巢的楊思敏，於《愛美麗狂想曲》演大情大性的烈女Kiki，由開播以來都受到讚賞。劇中她跟Mandy由情敵變好友，以及周旋於好姊妹的恩怨，表現甚佳，被網民大讚出色，期待她在本周結局篇再有演技大爆發的機會。

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