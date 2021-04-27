  • 23°C
香港時間 : 2021427日 (週二) 14:10
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 奧斯卡2021 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【愛美麗狂想曲】蝦頭患腦萎縮資產轉贈Ali　楊思敏跟朱智賢由情敵變讓愛【有片】

娛樂 13:36 2021/04/27

分享：

熱門 奧斯卡2021 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

TVB劇《愛美麗狂想曲》講述Kiki（楊詩敏飾）和Mandy（朱智賢飾）互相讓愛。

TVB劇《愛美麗狂想曲》本周播至結局篇，Kiki（楊詩敏飾）和Mandy（朱智賢飾）從情敵到成為朋友，本來在爭蘇澤基（曹永廉飾）的二人互相讓愛，多角關係起了微妙變化。

因家族遺傳而患有腦萎縮的Kiki計劃之後入住老人院，更想將旗下資產轉送給阿Me（李佳芯飾）。

【離開大台】楊詩敏與TVB結束8年賓主關係　蝦頭不怕捱窮：努力總有機會

    點擊圖片放大
    +5
    +4

Kiki計劃入住老人院

昨晚（26日）播出的劇情講述Kiki勸Mandy繼續跟蘇澤基在一起，兩女都在互相讓愛，對話被蘇澤基聽到。其後，蘇澤基跟唐仁（蕭正楠飾）訴苦，指自己真失敗，並被兩女當成球般踢來踢去。

患有腦萎縮的Kiki計劃將來入住老人院，且有意將單位轉名給阿Me，但被阿Me抗拒。

【愛美麗狂想曲】陳瀅低胸+黑絲情挑蕭正楠　單身Jeannie：不想再拍散拖【有片】

    點擊圖片放大
    +6
    +5

不欲糾纏於感情事的蘇澤基決意要歸隱田園，請假耕作且為移民作準備。

Kiki感慨地跟「情敵」Mandy說：「總有些不想見的人，還有一些明明很想見卻裝不想見的人。」

楊思敏演出受讚

然而，蘇澤基卻受不了農場內的體力勞動，不過因為了逃避感情問題而一直躲於田園內。Mandy撇脫與澤基分手，而Kiki亦清楚表明不想連累他，蘇澤基欲飛往台灣，繼續逃避......

早前宣布離巢的楊思敏，於《愛美麗狂想曲》演大情大性的烈女Kiki，由開播以來都受到讚賞。劇中她跟Mandy由情敵變好友，以及周旋於好姊妹的恩怨，表現甚佳，被網民大讚出色，期待她在本周結局篇再有演技大爆發的機會。

同場加映：林景程專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【愛美麗狂想曲】陳瀅低胸+黑絲情挑蕭正楠　單身Jeannie：不想再拍散拖【有片】
12:27 2021/04/21
【愛美麗狂想曲】陳瀅低胸+黑絲情挑蕭正楠　單身Jeannie：不想再拍散拖【有片】
【離開大台】楊詩敏與TVB結束8年賓主關係　蝦頭不怕捱窮：努力總有機會
14:02 2021/03/10
【離開大台】楊詩敏與TVB結束8年賓主關係　蝦頭不怕捱窮：努力總有機會
【愛美麗狂想曲】陳瀅疫情下花6位數往返加拿大　Jeannie只為多陪婆婆：值得的
18:35 2021/04/06
【愛美麗狂想曲】陳瀅疫情下花6位數往返加拿大　Jeannie只為多陪婆婆：值得的
楊詩敏 朱智賢 曹永廉 愛美麗狂想曲 娛樂人物職業 演員 電視劇 TVB 娛樂機構

最高瀏覽

【開心速遞】呂慧儀科大神科電子工程系畢業　中學全級第一選美前曾任教師
16:23 2021/04/26
【開心速遞】呂慧儀科大神科電子工程系畢業　中學全級第一選美前曾任教師
【靚太安樂窩】80後港女抽新樓中籤購250呎單位　8萬加建40呎閣樓向高空發展
14:43 2021/04/22
【靚太安樂窩】80後港女抽新樓中籤購250呎單位　8萬加建40呎閣樓向高空發展
【豪華午餐】校長回應學生填問卷瘋狂建議　小學斥資$1.4萬購150隻龍蝦當午餐
11:17 2021/04/22
【豪華午餐】校長回應學生填問卷瘋狂建議　小學斥資$1.4萬購150隻龍蝦當午餐