【賭王千金】跟劉嘉玲談名人之苦　何超蓮爆父母相處秘密：媽媽教我沒有特權

▲ 何超蓮接受劉嘉玲訪問。

劉嘉玲為內地網絡節目《對照記》任主持，首集嘉賓是賭王三房千金何超蓮。兩人都常受狗仔隊熱門追訪目標，她們談起被追狗仔隊拍攝的經歷，超蓮稱︰「有時候我不太想我去的地方、見甚麼人，讓我媽知道，但我媽不用問看報紙便知，真是很慘。」

▲ 超蓮日前接受劉嘉玲訪問。（取自微博）

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跟狗仔隊做朋友

不過超蓮後來想出辦法，就是讓他們拍照交差，與狗仔隊記者做朋友。這一招令作為前輩的嘉玲姐也感佩服，更說：︰「我請很專業的司機，還是逃不過，他們像是特工。」

超蓮稱︰「沒用的，他們是車手。」劉嘉玲笑指今次在超蓮身上學到東西。另外，劉嘉玲坦言以前對傳媒寫甚麼很在乎，但現在年紀大了再不在意，認為人生是不可能完美。

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另外，何超蓮在節目自爆於家中的「話事人」其實是媽媽：「爸爸是個慈父，家中一個白臉一個黑臉，我媽就是永遠的黑臉，但我爸這個白臉是拿不住我媽，所以黑臉永遠是贏的。」

三太稱女兒沒有特權

超蓮稱，自小已被媽媽陳婉珍教導，即使是賭王女兒也沒有特權。反之，超蓮稱別人都會認為她不論做事或讀書所做出的成績，都是用錢買回來，因此自小要比別人加倍努力以證明自己，所以決心去考會計師牌，因為這不可以用錢買回來。

▲ 超蓮爆父母相處秘密。（取自微博）

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她因此解釋常上綜藝節目及在社交平台發文，就是想為自己發聲。

嘉玲問她現時會如何形容自己，超蓮回答︰「很努力去突破，想證明自己的能力，而不是標籤是賭王千金，想讓大家知道我是一個努力、有目標的人。」

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她還反問劉嘉玲如何形容現時的自己，嘉玲姐稱自己是個普通人，喜歡生活，希望以自己的人生經歷通過網絡與大眾分享。

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