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【明星扮靚】李嘉欣罕有Bra Top上陣騷身材　大美人兩招瘦身成凍齡港姐【多圖】

娛樂 12:50 2021/04/27

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熱門 奧斯卡2021 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

李嘉欣晒事業線+纖腰。

近日，經典港姐「大美人」李嘉欣在個人社交媒體上載與老公許晉亨的照片，相中的李嘉欣露出纖腰，完全看不出已經50歲，大美人李嘉欣凍齡有道。

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許晉亨配合交戲

李嘉欣在個人社交媒體分享兩張與老公許晉亨的合照。相中可見李嘉欣的螢光黃色外套下同樣吸晴，只穿上黑色Bra Top，大晒纖腰和上圍。

李嘉欣氣勢十足。（IG圖片）

同時李嘉欣配合銀色長褲，造型玩味十足。老公許晉亨更交足戲，被李嘉欣一身的「氣場」彈開，呈現另類放閃。李嘉欣好友黎姿（現名黎珈而）亦留言大讚：「Cool」。

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兩大美人互相學習

與李嘉欣同屬好友的黎姿被網民封為兩大美人，在黎姿的影片得知，每次二人聚會都無所不談，黎姿表示：「暢談各種健康、美容、照顧小朋友的心得。和志趣相投的朋友一起分享美食分享生活，我相信是保持美麗的秘訣！」

兩大美人。（IG圖片）

李嘉欣更回應黎姿，她是自己keep fit的動力：「傾吓傾吓已經令我更有動力去keep fit ! 果然係女神。」

兩招維持身材

曾在微博分享工作照並配文「我承認，胖了」的李嘉欣，靠兩招快速回復身材的最佳狀態。

1/先養成運動習慣：

李嘉欣不時在個人社交媒體分享運動照片，當中包括跑步、游泳、瑜珈、滑雪、乒乓球、健身等，將運動融入生活，維持身體健康。

她稱有時吃多了，便在跑步機上跑半小時抵銷。

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2/控制飲食：

對於維持身材，李嘉欣的成功要訣就是「忍」，少吃高熱量、零食或煎油炸食物。

飲食上李嘉欣非常重視營養攝，李嘉欣不推薦以節食減肥的方法，而是選擇吃有益食品。蔬果方面，李嘉欣多吃能抗氧化的椰菜花和車厘子，對身材和皮膚也有益處。

同場加映：何遠東訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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