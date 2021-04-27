【戲如人生】肝癌揭錯換人生28年抱憾病逝　養母向新抱索回物業：以為親生仔才送

▲ 養母向新抱討回物業。

江西29歲青年姚策去年確診末期肝癌，母親欲捐肝救子，卻意外發現兩人並無血緣關係，隨後驚悉當年醫院將兩名嬰兒調亂，經過28年才認回親生父母。姚策一直與病魔搏鬥，惜於今年3月底因救治無效離世。隨後養母許敏起訴姚妻，要求索回她為姚策所購買的物業。

▲ 姚策離世後，遺下妻子及年幼的兒子。（網上圖片）

綜合內地媒體報道，姚策自身世曝光後，家事一直被外界輿論揣測，包括抱錯孩子是否人為、房產歸屬等。姚策於3月23日因救治無效，於北京離世。家人翌日為他舉行了簡短的告別儀式，再進行火化，並將骨灰送回江西。

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養母要求索回物業

然而，事件仍未落幕，姚策的養母許敏，近日起訴姚妻熊磊，要求索回位於九江市的物業。許敏認為，姚策名下的物業是她在認為姚策是親生子的情況下，由她與丈夫出資購買，讓姚策夫婦和女方父母居住，因此她有權索回。

而姚策病重時，亦曾答應將房產交還，但因姚策病情突然變差及離世，事情未及處理。許敏又指，他們現時因養子的醫藥費負債，沒有地方可住，才要求索回房子。

熊磊表示，她已經收到法院傳票，正準備應訴。她認為，該幢房產自己父母也付出很多，其中有裝修、家具等費用，不是一下子算得清。

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事發於去年2月，姚策因確診末期肝癌，母親許敏欲捐肝救子，才發現姚策並非親生子，並得悉親生兒子郭威在河南生活。

許敏在今年3月15日報警，指控姚策的親生父母杜新枝、郭希寬夫婦與當年醫院的醫護人員故意換子，不過警方經調查後認為並無根據，而且故意偷換嬰孩涉拐騙兒童罪，但追訴期限為10年，故警方不予立案亦是合理做法。

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責任編輯：王明芳