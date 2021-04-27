【2021母親節】Vivienne Westwood Café季節限定英式下午茶　帶媽媽享受伊甸果園風情【內附地址】

▲ Vivienne Westwood Café 春日果園季節限定英式下午茶 。(餐廳提供)

Vivienne Westwood Café 即日起推出春日果園季節限定英式下午茶，以伊甸果園作靈感，配合春日綻放的季節，整個下午茶換上新口味，以新鮮當造水果為主打，更特別推出新穎日式Fusion小食及多款清爽輕盈的甜品等食品選擇，帶給大家一個充滿春天氣息的美味下午茶之旅！

▲ 典型的英倫風AFTERNOON TEA，今次以水果作食材為主。(餐廳提供)

特色水果食物包括清新爽口的芒果蝦沙律、鬆脆蘋果杏仁撻、香橙朱古力迷你蛋糕、鮮杏桃慕斯等等，皆賣相精緻，味道甜美。

而下午茶另一主打鹹甜，用上日式和牛做三文治，並且以吉列炸過，入口脆香惹味，一定要先吃為上。

▲ 4吋柚子海鹽雪山蛋糕$399/個。(餐廳提供)

若然未能和媽媽一起歎下午茶，也可為她預備一個美味蛋糕。Cafe 特別設計了一個Yuzi Alaska (柚子海鹽雪山蛋糕)，以柚子味的戚風蛋糕做主角，再加上韓國柚子做忌廉，蛋糕餡中更埋藏了柚子啫喱和柚子燉蛋(Yuzu Crème brûlée) 作配搭，咬下去會分到三層不同做法的柚子口感，令整個蛋糕每充滿著柚子的清甜，不妨一試。

訂購4吋柚子海鹽雪山蛋糕可於Café 門市或按此連結預訂，即日起開始訂購，所有蛋糕需提早3個工作日的3pm前預訂，3pm後之訂單將會由下一個工作天開始計算 限時優惠：即日起至5月1日訂購以上蛋糕，即可享優惠價$399、6吋大蛋糕更有85折優惠到5月9日止

時間：每日2pm-6pm

價錢：$688/兩位用 (需加一)

地址：銅鑼灣百德新街27-47號Fashion Walk 1樓F-8號舖

查詢：2799 5011

記者：郭秀芳