【本地展覽】曾灶財蛙王作品大館展出　以水墨為媒探索社會議題

▲ 中環大館當代美術館全新展覽「墨城」，即日起至8月開放公眾免費入場。

中環大館當代美術館全新展覽「墨城」，即日起至8月開放公眾免費入場，由唐凱琳及Tobias Berger策劃，旨在立足於現時所關注的問題，開拓水墨藝術的視野，參展藝術家都藉著藝術去塑造新穎的看法和意識。

▲ 「墨城」展出多件畫作、書法、藝術家書籍、藝術裝置及錄像作品 (大館提供)

展覽共分兩層，展出多件畫作、書法、藝術家書籍、藝術裝置及錄像作品，創作時期跨越五十多年，參展藝術家來自內地各省及香港，亦有少數藝術家現居海外，呈現了不同時代、不同背景的視角。「墨城」匯聚了多位風格各異的藝術家，他們志於水墨創作，並將多元化的當代視角融入作品之中，包括曾灶財（九龍皇帝）、蛙王郭孟浩、林東鵬、石家豪、陳福善、陳劭雄、朱興華等。

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這些藝術家都熱心探討社會議題，他們以水墨為媒介，向觀眾展示其如何理解並詮釋世界，體現出水墨藝術的充沛活力。新展亦著墨於香港等擁擠城市所面對的問題，部分參展藝術家探討環境惡化、過度物質消費等複雜的城市問題，其他則審視疏離、個人掙扎等切身感受，亦有對性別、身份、慾望和幻想的共同經驗作出反思。

「墨城」展覽詳情

舉行日期：即日起至8月1日

舉行時間：11am-7pm (周二至日)

地址：中環荷李活道10號大館賽馬會藝方

記者：曾嘉善