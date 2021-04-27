【爸爸心聲】養3孩一個月開支近2萬　律師爸大呻：養小朋友就是燒錢

▲ 兩名台爸在網上大呻，養小朋友的開支十分高昂。

日前，美國中央情報局（CIA）發表世界概況（The World Factbook）的調查報告，當中預測2021年全球生育率的最新數字。在227個國家和地區中，香港排行倒數第5，台灣更是包尾！一名台爸在網上慨嘆養小朋友的開支十分大，帖文引起其他爸爸共鳴。

台爸對小學收費感無奈

▲ 升讀ESL小學收費詳情。（FB圖片）

最近台灣投資達人「銀行家尼莫」在其Facebook專頁發帖，表示就讀幼稚園高班的女兒，近日帶了升讀ESL（英文作為第二外語）小學的入學資料回家，其中老師要求女兒的家長看清楚收費詳情：

註冊費1.8萬元（約港幣5,011元）、月費7,000元（約港幣1,949元）、書簿費4,500元（約港幣1,253元）、午膳費50元一餐（約港幣14元）、交通費1,200元（約港幣334元）和課後輔導班的費用3,000元（約港幣835元）

帖文隨即引起網民熱烈討論，有人指費用「誇張」，「真的燒錢 …越來越貴」、「養小孩跟養老人都是個負擔了」。不過大部分網民認為，相比起台北，收費已算便宜，「台中差不多這價位」、「這真的是便宜了」、「這不算貴」。

律師爸爸月花至少2萬港元養3孩

其後，一位律師爸爸轉載相關帖文，直言價錢「好像還算便宜的」。他表示家中有3個孩子，只是課外活動包括英文課、泳班和音樂課的學費，一個月需花3萬台幣（約港幣8,350元）。另外兩個正就讀幼兒園的孩子，每月學費一共4萬（約港幣11,133元）。他指不計算帶小朋友出去玩的錢，養3孩一個月至少要花7萬（約港幣19,488元）。

這不是台北居大不易，而是養小孩就是燒錢，住哪裡都一樣，燒多燒少而已。我小時候甚麼都沒補還不是順利成長。

有不少網民留言同意，現在養小朋友很貴，「孩子就是碎鈔機」、「養小孩真的很燒錢」。有人認為要視乎自己的經濟能力，量力而為。點擊查看更多網民回應：

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責任編輯：王明芳