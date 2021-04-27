【怪獸家長】自私父母不理安全只顧打卡　任由兒子坐上挖掘機亂玩

▲ 自私父母不理安全自顧打卡，任由兒子無戴口罩坐上挖掘機亂玩。

家長為了影相「呃like」，做事可能不會考慮後果。有網民於社交媒體上載一張相片，顯示一名無戴口罩的男童坐上一台挖掘機上，疑似玩弄機械上的開關手掣，而旁邊的家長不但沒有阻止，更只顧舉起手機打卡，罔顧兒子的安全。帖文引來網民熱議，狠批父母自私，「唔識湊就唔好生， 影張相真係咁重要？」

有網民於「巴打絲打13親子育兒 Facebook Club 」發帖並上載圖片，在粉嶺區一個十字路口上，一名男童坐在一台挖掘機上，手上不停玩弄挖掘機上的開關手掣，猶如扮演駕駛機器一樣。

▲ 自私家長罔顧兒子的安全任由他在挖掘機上玩耍。（Facebook圖片）

從相片可見，挖掘機上男童沒有戴口罩，而身旁站著兩位成人，疑似男童的父母，身穿黑白間條衫的爸爸只看著兒子，而身穿紅色衣服的媽媽更舉起手機為男童打卡，二人均沒有阻止男童的行為，將男童置身於危險之中。

網民狠批：無腦家長

帖文引來網民留言狠批其家長不理兒子的安全及未經允許動用他人的物件，「先唔講危唔危險....唔好攪人哋啲嘢係常識吧」。

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責任編輯：王明芳