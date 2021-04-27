【疫苗接種】聶德權：負責員工登入錯誤職員帳戶　5名市民接種疫苗紀錄出錯屬手民之誤

▲ 公務員事務局長聶德權。（資料圖片）

早前有5名接種「復必泰」疫苗的市民，接種紀錄錯誤寫成為接種「科興」疫苗，負責統籌新冠疫苗接種計劃的公務員事務局長聶德權今（27日）在商台節目表示，負責員工登入錯誤的職員帳戶，導致列印出來的接種紀錄出錯，他解釋基於職員不時調配到其他中心，因此擁有不同的登入帳戶，形容該名職員手民之誤，強調發現錯誤時已即時更正。他已提醒相關工作人員，不應該犯技術性錯誤。他指出，相關接種中心同時提供「復必泰」及「科興」疫苗，兩款疫苗的接種場地有不同入口及分別由兩組人員負責，理應不會混淆兩批接種者。

另外，政府擴大「回港易」計劃至廣東省以外地區，惟不包括低風險的台灣。聶德權表示，認同台灣的疫情防控穩定，但計劃地區只涵蓋內地和澳門，基於三地地理位置緊密，設有聯防聯控的機制緊密交流疫情資訊，故一貫讓居住廣東省和澳門的本地居民可免強制檢疫14天往返三地，而台灣另設有機制讓旅客往來，如台灣旅客須抵港後隔離14天，衞生署和食衞局將按地區風險變化，檢視相關措施。

「回港易」計劃訂明機場每日有1000個入境名額，聶德權指出，經機場入境的內地港人，抵埗時會與來自其他國家地區的旅客分開，避免交叉感染，由於陸路口岸沒有條件即場進行採樣檢測，將會要求經陸路入境的內地港人，事先在廣東省的認可檢測機構接受檢測，獲取綠色「粵康碼」，並於抵埗第2及第12日再分別檢測一次。

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