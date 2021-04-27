【惡行之外】古天樂+林家棟雙影帝再合作　提攜新世代林家熙+楊偲泳+林婷

▲ 古天樂、林家棟雙影帝聯手提攜新世代，新片《惡行之外》開機，林家熙、楊偲泳、林婷拍住上。

由兩大影帝古天樂、林家棟主演，新晉導演郭文奇執導的電影《惡行之外》近日舉行開鏡拜神儀式。雙影帝古天樂、林家棟率領一眾實力派演員包括張繼聰、王敏奕（Venus）、車婉婉、孫佳君，以及新力軍演員林家熙（Locker）、楊偲泳、林婷、陳紫萱、鄧月萍等出席。此外，林嘉欣將會在片中特別演出。

古仔、家棟上一次合作飾演拍擋，今次在《惡行之外》中分別飾演父親，各自為了自己子女的生死，展開一次血淚交織的正面交鋒。古仔透露：「今次我的角色要為我的女兒報仇，家棟就為個仔擋，勢成水火。」郭文奇導演直言：「作為新導演，跟兩個影帝合作好大壓力，不過有信心！」

▲ 眾演員出席開鏡拜神儀式。（發相）

而近日在YouTube頻道《試當真》人氣急升的林家熙（Locker），戲中飾演林家棟與車婉婉兒子，還與兩個同門師妹楊偲泳、林婷一同上陣，Locker謂：「好彩我們本來都好熟，大家知道有份一起演這部戲演出時，已私下溝通研究，為角色劇本做定功課。」

▲ Locker飾演林家棟與車婉婉的兒子。（發相）

而Locker在訪問中亦不時感激老闆古仔給予不少機會新人，期間在旁聽著的家棟突然起身搞笑地展現父愛，問Locker：「老豆緊要，還是老闆（古仔）緊要？」Locker識趣地回答：「老豆！」而飾演輕度弱智的楊偲泳透露在電影中有不少動作戲，最激烈的一場就是被影帝林家棟追打。

▲ 同門師兄妹Renci、林婷與Locker。（發相）

第一次參與電影演出的林婷，戲中飾演一位自小患有小兒麻痹症的女生。開鏡當天便立刻投入拍攝，且要面對演父親的古仔，不過林婷表現淡定，順利完成首天演出。對於這個「父親」的感覺，林婷竟趣緻的形容說：「比我想像中善良好多；可能以往被古生冷酷的外型影響，一直都以為他惡惡哋，接觸後原來好親民！」

▲ 兩大影帝再次聚頭。（發相）

至於實力派的張繼聰和王敏奕在戲中演古仔的警隊拍擋，孫佳君飾演經常吸毒的母親，全程處於情緒高漲狀態。阿聰和Venus被問到有沒有興趣自薦唱主題曲，他們笑說：「我們有『我最喜愛的男歌手』在，怎樣跟古仔爭呀！除非有5至6首插曲，我們才有機會分到一小段唱。」

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向來熱愛揸電單車的阿聰，問到會否出動私伙追兇，阿聰說：「這樣又太有創意啦！或者我嘗試開電單車開工，如果古仔又不會罵我的話！」