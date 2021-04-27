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【食用安全】外賣蒜泥白肉驚見黑點疑是打針位　專家：一般不會進食【附解說】

食用安全 12:36 2021/04/27

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蒜泥白肉上出現黑點

當豬肉出現黑點還可以吃嗎？日前有網民表示，在譚仔買蒜泥白肉外賣後，發現豬肉上有黑點，曾懷疑是豬隻打針的位置，遂在網上發文發問。有專家指出，這類黑點並非藥物引起，但一般不會進食。

該名網民在facebook群組「中伏飲食報料區」上載外賣相片，問網友知不知道肉上的黑點是甚麼。帖文引起不少網民討論，各有不同猜測。

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專家：不建議食用

香港生豬肉食業職工會理事長陳展明早前接受TOPick訪問時表示，單靠相片中難以分辨實際原因，但導致豬肉出現這種情形可以有許多因素，例如是由電宰、碰撞所造成的瘀血，間中會有這種情況發生，但並不常見。

他解釋，生豬被屠宰前會被電擊至暈，有時電擊時間長一些，電流進入豬身，血管被堵塞，影響肌肉狀況，就有可能造成瘀血積聚。而豬隻在豬欄時與其他豬碰撞，或畜牧者趕豬時拍打豬身或豬腳，都有機會造成豬隻受瘀傷。

他表示，一般這種情形會出現在豬身上較多肉的地方，在一般情形下，不會食用這種豬肉：「如果是上述情形所致，就不是藥物殘留所引起的問題，一般不會進食，但如吃下去也不會對人體造成很大傷害。」

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責任編輯：羅嘉欣

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