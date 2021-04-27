【母親節】小朋友做甜品令媽媽甜入心　日籍師傅教整零失敗麵包布甸【附軟熟秘訣】

▲ 日籍師傅教整零失敗麵包布甸。

母親節，小朋友親手做甜品相信能俘虜媽媽的心。今集《靚太廚房》邀請到A-1 Bakery生產部副總監本田秀克日籍師傅教大家用軟熟的生方包來做麵包布甸，一起看看師傅及小主播Megan示範這款甜到入心的零失敗簡易母親節甜品食譜。

▲ 母親節快到，日籍師傅教大家整麵包布甸。小主播Megan（左）、A-1 Bakery生產部副總監 本田秀克 日籍師傅（右）湯炳強攝

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材料：

意大利蕃茜 適量

藍莓 7-8粒

紅桑子 7-8粒

生方包 2塊

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醮麵包醬材料：

砂糖 70g

蜂蜜 4g

忌廉 70g

牛奶 70g

雞蛋 1隻

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做法：

1. 將醮麵包醬材料混合。

2. 生方包切塊。

3. 把麵包醮醬，再放到焗盤上。

4. 加上藍莓、紅桑子。

5. 預熱焗爐200度，並以200度焗10分鐘。

6. 灑上糖霜及加上意大利蕃茜裝飾。

留意，使用刀及焗爐時須家長陪同及幫忙，注意安全！

製作軟熟麵包布甸貼士

本田秀克師傅指如果想做一個軟熟的麵包布甸，選擇生方包較好，因為生方包成份有奶、忌廉、煉奶、蜜糖及牛油，比普通的白麵包更軟熟。

麵包布甸配料建議

用藍莓及紅桑子作為色彩配搭令麵包布甸更美觀，除了藍莓及紅桑子，本田秀克師傅建議大家可以用朱古力粒、杏仁片、核桃及香蕉等等，賣相及味道都很吸引！

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記者：王芷瑩