【DSE2021】英文閱讀卷談健康飲食文化問登月名言意思　考生指MC較多「唔識都撞中」

▲ 文憑試英文閱讀卷今早開考，分別設必答的Part A及選答的B1、B2。（馮琪雅攝）

中學文憑試（DSE）英文科筆試今日（27日）起連續兩日舉行，首日考閱讀卷及寫作卷，其中閱讀卷文章分別談及健康飲食文化趨勢，以及移居火星的可能性的，有別往去年試卷以長篇文章為主，今年閱讀卷則以短文為主。

英文卷一閱讀卷甲部（Part A）為必答題，文章關於中環大館保育；乙部（Part B）設有較淺的B1及較難的B2，供考生2選1作答，選答前者最高可獲第4級成績。

閱讀卷甲部設有3篇短文，主題維繞與飲食文化，分別談及健康飲食文化及糧食爭霸戰等；乙部B1提供一則網上論壇帖文對話及一張傳單，均談及屋邨範圍內種植的利弊，較深的B2則設3篇文章，分別涉及登陸月星及探討移居火星的可能性，包括考問美國首名登月太空人杭思朗（Neil Armstrong）的經典名言「One small step for man, one giant leap for mankind（個人一小步，人類一大步）」意思。

今屆文憑試已是第2年在疫情下進行，約9成考生獲安排在原校應考核心科目。位於新蒲崗的李求恩紀念中學試場，原校考生劉同學表示跟平時考模擬試（Mock Exam）感覺一樣，「第一日開考嗰吓好緊張，但愈做愈順，同平時做Mock感覺一樣」，可發揮保持平時的水準。

▲ 考生劉同學指英文閱讀卷比以往有較多MC，「唔識答都可以撞中」。（馮琪雅攝）

他又指，今年閱讀卷感覺容易，並發現乙部出題模式不同於往年，比較多設多項選擇題（MC），有別於以往較多長題目，又認為MC比較好，「即使唔識答都可以撞中」，乙部選擇B1的他目標可獲3級成績。

▲ 考生李同學指疫情下考試心情較緊張。（馮琪雅攝）

同校李同學表示，疫情之下減少操卷，令她考試心情更緊張。她認為英文閱讀卷甲部與食物有關的文章貼身，但有較多生字，感覺比以往較難，花了較多時間才能完成；同樣選擇B1的她認為文章容易理解、詞彙較淺。

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記者：馮琪雅