【DSE2021】英文閱讀卷談健康飲食文化問登月名言意思　考生指MC較多「唔識都撞中」

▲ 文憑試英文閱讀卷今早開考,分別設必答的Part A及選答的B1、B2。(馮琪雅攝)

中學文憑試(DSE)英文科筆試今日(27日)起連續兩日舉行,首日考閱讀卷及寫作卷,其中閱讀卷文章分別談及健康飲食文化趨勢,以及移居火星的可能性的,有別往去年試卷以長篇文章為主,今年閱讀卷則以短文為主。

英文卷一閱讀卷甲部(Part A)為必答題,文章關於中環大館保育;乙部(Part B)設有較淺的B1及較難的B2,供考生2選1作答,選答前者最高可獲第4級成績。

閱讀卷甲部設有3篇短文,主題維繞與飲食文化,分別談及健康飲食文化及糧食爭霸戰等;乙部B1提供一則網上論壇帖文對話及一張傳單,均談及屋邨範圍內種植的利弊,較深的B2則設3篇文章,分別涉及登陸月星及探討移居火星的可能性,包括考問美國首名登月太空人杭思朗(Neil Armstrong)的經典名言「One small step for man, one giant leap for mankind(個人一小步,人類一大步)」意思。

今屆文憑試已是第2年在疫情下進行,約9成考生獲安排在原校應考核心科目。位於新蒲崗的李求恩紀念中學試場,原校考生劉同學表示跟平時考模擬試(Mock Exam)感覺一樣,「第一日開考嗰吓好緊張,但愈做愈順,同平時做Mock感覺一樣」,可發揮保持平時的水準。

▲ 考生劉同學指英文閱讀卷比以往有較多MC,「唔識答都可以撞中」。(馮琪雅攝)

他又指,今年閱讀卷感覺容易,並發現乙部出題模式不同於往年,比較多設多項選擇題(MC),有別於以往較多長題目,又認為MC比較好,「即使唔識答都可以撞中」,乙部選擇B1的他目標可獲3級成績。

▲ 考生李同學指疫情下考試心情較緊張。(馮琪雅攝)

同校李同學表示,疫情之下減少操卷,令她考試心情更緊張。她認為英文閱讀卷甲部與食物有關的文章貼身,但有較多生字,感覺比以往較難,花了較多時間才能完成;同樣選擇B1的她認為文章容易理解、詞彙較淺。

記者:馮琪雅