【航空樞紐】香港商用航空中心耗資4億元擴建料2025年完成　公務飛機起降量將增1倍

▲ 機場管理局就香港商用航空中心4億港元擴建項目簽訂協議。（機管局提供圖片）

機管局與香港商用航空中心合作，推展4億元的公務飛機服務設施擴建項目，包括擴大商用客運大樓面積4倍﹑增建新大樓及設施等，料2025年完成，屆時公務飛機的一年起降量將增1倍。

機管局指，香港商用航空中心現時佔地1.6萬平方米，待擴建項目完成後佔地將增加一半至2.45萬平方米；中心的商用客運大樓面積將擴大4倍至 4,800 平方米，並將增建新大樓以提供更多顧客設施，其中包括提升海關、出入境及檢疫設施，以及在停機坪興建供旅客使用的蓋蓬；而旅客休息室、機組人員設施及貴賓室等其他現有設施亦將會進行優化工程。

機管局主席蘇澤光及行政總裁林天福，聯同香港商用航空中心有限公司主要股東代表﹑新鴻基地產發展有限公司主席兼董事總經理郭炳聯，以及香港商用航空中心有限公司董事米高嘉道理爵士，今日（27日）就香港商用航空中心擴建項目簽署協議。

蘇澤光表示，香港國際機場具備優越的地理位置及航空網絡，讓商務行政人員可在5小時內飛抵主要亞洲市場，中心擴建計劃將有助進一步吸引環球商業機構在香港設立地區總部及辦事處。

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記者：陳曉瑩