  • 23°C
香港時間 : 2021427日 (週二) 13:19
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 奧斯卡2021 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【航空樞紐】香港商用航空中心耗資4億元擴建料2025年完成　公務飛機起降量將增1倍

社會 12:21 2021/04/27

分享：

熱門 奧斯卡2021 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

機場管理局就香港商用航空中心4億港元擴建項目簽訂協議。（機管局提供圖片）

機管局與香港商用航空中心合作，推展4億元的公務飛機服務設施擴建項目，包括擴大商用客運大樓面積4倍﹑增建新大樓及設施等，料2025年完成，屆時公務飛機的一年起降量將增1倍。

機管局指，香港商用航空中心現時佔地1.6萬平方米，待擴建項目完成後佔地將增加一半至2.45萬平方米；中心的商用客運大樓面積將擴大4倍至 4,800 平方米，並將增建新大樓以提供更多顧客設施，其中包括提升海關、出入境及檢疫設施，以及在停機坪興建供旅客使用的蓋蓬；而旅客休息室、機組人員設施及貴賓室等其他現有設施亦將會進行優化工程。

機管局主席蘇澤光及行政總裁林天福，聯同香港商用航空中心有限公司主要股東代表﹑新鴻基地產發展有限公司主席兼董事總經理郭炳聯，以及香港商用航空中心有限公司董事米高嘉道理爵士，今日（27日）就香港商用航空中心擴建項目簽署協議。

蘇澤光表示，香港國際機場具備優越的地理位置及航空網絡，讓商務行政人員可在5小時內飛抵主要亞洲市場，中心擴建計劃將有助進一步吸引環球商業機構在香港設立地區總部及辦事處。

16歲至29歲人士即日起可以預約打針，打針須知：https://bit.ly/3dKkABA

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳曉瑩

相關文章

【旅遊氣泡】港星「航空旅遊氣泡」下月26日啟航　港人出發前須接種2劑疫苗最少14天
11:30 2021/04/26
【旅遊氣泡】港星「航空旅遊氣泡」下月26日啟航　港人出發前須接種2劑疫苗最少14天
【世界地球日】香港迪士尼4招推動環保　首推園藝網上導賞團介紹園區特色植物
08:00 2021/04/22
【世界地球日】香港迪士尼4招推動環保　首推園藝網上導賞團介紹園區特色植物
【科興疫苗】九龍中聯網63歲醫生打次劑後10日家中猝死　累計20名死者生前曾打科興
19:15 2021/04/26
【科興疫苗】九龍中聯網63歲醫生打次劑後10日家中猝死　累計20名死者生前曾打科興
香港國際機場 機場 蘇澤光 林天福 郭炳聯 機場管理局 亞洲市場 航空

最高瀏覽

【開心速遞】呂慧儀科大神科電子工程系畢業　中學全級第一選美前曾任教師
16:23 2021/04/26
【開心速遞】呂慧儀科大神科電子工程系畢業　中學全級第一選美前曾任教師
【靚太安樂窩】80後港女抽新樓中籤購250呎單位　8萬加建40呎閣樓向高空發展
14:43 2021/04/22
【靚太安樂窩】80後港女抽新樓中籤購250呎單位　8萬加建40呎閣樓向高空發展
【豪華午餐】校長回應學生填問卷瘋狂建議　小學斥資$1.4萬購150隻龍蝦當午餐
11:17 2021/04/22
【豪華午餐】校長回應學生填問卷瘋狂建議　小學斥資$1.4萬購150隻龍蝦當午餐