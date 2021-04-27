【備戰DSE】英文好不等於DSE能考高分　補習名師靠考試技巧奪5**入讀港大神科

▲ Mr J English分享英文科考試技巧訣竅。

縱有人說，求學是為了充實自己，而不是求分數，但到了DSE這個以分數論成敗的關口，視分數如浮雲實在是談何容易！歷屆中學文憑試皆有英文水準上乘，卻與好成績失諸交臂的考生。當年憑藉考試技巧，勇奪英文5**入讀HKU BBA Law神科的AfterSchool補習名師Mr. J English，分享其DSE英文必殺技。

英文成績不出眾仍能憑藉技巧考取5**

Mr. J English並非「ABC」，自小英文成績並不是特別出眾，高中時研究DSE舊試卷鑽研應試技巧，輕易考取5**入讀HKU BBA Law神科，分享的訣竅簡略如下：

1. 用考試技巧縮短作答時間。

2. 了解評分方案（Marking Scheme），針對性地作答。

3. 穩定發揮，不受題目的艱澀字眼影響，以不變應萬變。

了解Marking Scheme 命中評分標準

要在DSE取得分數，最重要是命中評分標準，了解考評局的心思，並達到考評局的要求，所以單靠英文好未必足夠。針對不同考卷的答題技巧包括：

（一）Paper 1 Reading 技巧

在回答「True／False／Not Given判斷題型」的題目時，不少考生以為答NG，就代表原文一定沒有提及過題目內的關鍵詞，但其實即使原文有出現過關鍵詞，亦不代表答案一定是True，而要進一步考慮關鍵詞之間，有沒有扣連以及邏輯關係，如果沒有的話亦屬NG。

（二）Paper 2 Writing 技巧

所有考生在Part A都是寫同一條題目，所以文章立意尤其重要。不論題目要求，同學必須考慮到內容對讀者來說，是否具備饒富意義的提示或警醒，即「Audience Awareness」，構想內容背後的目的，例如鼓勵師弟妹追夢等，令評卷員在芸芸試卷當中對你刮目相看。

（三）Paper 3 Listening 技巧

Data File入面，除了有幫大家取分的「Content Points」以及用來擾亂大家的「Irrelevant Points」之外，還有一種食之無味、棄之可惜的「雞肋內容」，通常滲透於資料來源當中，交代背景資料。同學們千萬別小看這些「雞肋內容」，反之，有技巧地根據這些「雞肋」答題，有助加強代入感，令文章更加貼題、更有深度。

例如寫報告時，大家可以了解到是由誰的視角出發、為誰而寫，令寫作效果更為理想。

同場加映鄧藹霖分享英國留學事宜

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