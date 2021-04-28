  • 26°C
香港時間 : 2021428日 (週三) 14:14
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 愛美麗狂想曲 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【李光洙下車】HAHA大爆《RunningMan》全員椎間盤突出　骨科醫生：急速轉身或扭腰易致病【附醫生解說】

醫生診症室 12:52 2021/04/28

分享：

熱門 愛美麗狂想曲 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

HaHa曝《Running Man》全員傷患纏身，大家都沒時間康復。

南韓人氣綜藝節目《Running Man》2010年開播至今，節目成員紅遍亞洲地區。不過，元祖級成員之一的李光洙昨宣佈因傷患未癒，將退出《Running Man》，引起網民對成員健康的關注。其實，除了光洙腳踝骨折，HaHa曾經表示RunningMan全體成員都做過椎間盤突出手術，更指大家都沒有時間康復休息。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

李光洙透過經紀公司發表聲明，指去年因車禍受傷，雖然正進行康復治療，但拍攝時難以維持最佳狀態。因此，經過與節目組等人商討後，決定要重新整頓身心。節目組也就李光洙退出的消息表示尊重，又指李光洙自去年車禍受傷後，雖然腿部未恢復至最好狀態，但出於對節目的熱愛與責任，仍然兼顧治療與拍攝，但卻發現是困難的事情。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

去年李光洙車禍受傷導致右腳踝骨折，手術後僅休息兩周就恢復參與《Running Man》的錄製，對此骨科專科醫生黃仕雄接受TOPick訪問時指，一般腳踝骨折，手術後需休息5至6星期，若穿戴合適的保護鞋，亦可早點再次行走。但如只休息了兩星期就繼續拍攝，腳部腫脹或需更多時間才可完全改善，腳踝關節的活動復原亦有可能變慢。

一般還是建議手術後休息起碼兩、三星期，讓手術的位置消腫後，才可多站立活動。

全員椎間盤突出

RunningMan節目雖然有趣，但同時不乏需要大量體力、激烈的遊戲。節目其中一名成員HaHa就曾在著名英國YouTuber Korean Englishman頻道，提到全體成員都做過椎間盤突出手術。

首先是金鍾國出現問題，後來輪到劉在錫，大家都忍著痛楚完成拍攝再到醫院就醫。即使是較年輕的李光洙，亦試過拍攝後隔天，在床上動彈不得，被經理人以公主抱的方式送到醫院。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

大家的身體健康都有問題，我們需要做康復治療，但根本沒有時間。

急速轉身或扭腰易致椎間盤突出

黃仕雄醫生提到，經常急速轉身或扭腰的運動，較易造成椎間盤突出。若工作需要搬運重物，如建築工人，護士，牙醫，貨物速遞員之類的職業，亦較易出現椎間盤突出。

撕名牌時，成員需經常急速轉身或扭腰。

過度運動也可以導致椎間盤突出，尤其是急速扭動腰椎的運動， 如足球、籃球、高爾夫球。

椎間盤突出一般會引致坐骨神經痛。至於痛楚及麻痺的嚴重程度，需視乎椎間盤突出多少及對神經線影響：

如果嚴重，病人可痛至無力、麻痺，或一咳就痛，坐直個人會好痺痛。情況嚴重者甚至要去急症室求診。假如神經壓迫太長久，可造成肌肉萎縮的永久後遺症。如接受保守治療無效，需進行手術移除突出的椎間盤。

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https：//mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：楊宛茜

相關文章

【愛妻號】太太6年自然分娩3胎感偉大　《RunningMan》HAHA計劃為老婆結紮
13:24 2021/04/23
【愛妻號】太太6年自然分娩3胎感偉大　《RunningMan》HAHA計劃為老婆結紮
【筋肉達人】健身狂人金鐘國家中自組私人健身室　4招Keep Fit減磅方法大公開【多圖】
14:21 2021/04/22
【筋肉達人】健身狂人金鐘國家中自組私人健身室　4招Keep Fit減磅方法大公開【多圖】
椎間盤突出 健康問題 骨折 後遺症 坐骨神經痛 治療 手術 金鍾國 劉在錫 李光洙

最高瀏覽

【開心速遞】呂慧儀科大神科電子工程系畢業　中學全級第一選美前曾任教師
16:23 2021/04/26
【開心速遞】呂慧儀科大神科電子工程系畢業　中學全級第一選美前曾任教師
【嬰兒產瘤】初生孫女頭仔超長祖母急求問　醫生淡定回應︰趕快拍照
10:42 2021/04/27
【嬰兒產瘤】初生孫女頭仔超長祖母急求問　醫生淡定回應︰趕快拍照
【東張西望】轉行10年獲媽媽丈夫支持追夢　梁麗翹採訪天災人禍變成熟豁達
19:09 2021/04/26
【東張西望】轉行10年獲媽媽丈夫支持追夢　梁麗翹採訪天災人禍變成熟豁達