【李光洙下車】HAHA大爆《RunningMan》全員椎間盤突出　骨科醫生：急速轉身或扭腰易致病【附醫生解說】

▲ HaHa曝《Running Man》全員傷患纏身，大家都沒時間康復。

南韓人氣綜藝節目《Running Man》2010年開播至今，節目成員紅遍亞洲地區。不過，元祖級成員之一的李光洙昨宣佈因傷患未癒，將退出《Running Man》，引起網民對成員健康的關注。其實，除了光洙腳踝骨折，HaHa曾經表示RunningMan全體成員都做過椎間盤突出手術，更指大家都沒有時間康復休息。

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李光洙透過經紀公司發表聲明，指去年因車禍受傷，雖然正進行康復治療，但拍攝時難以維持最佳狀態。因此，經過與節目組等人商討後，決定要重新整頓身心。節目組也就李光洙退出的消息表示尊重，又指李光洙自去年車禍受傷後，雖然腿部未恢復至最好狀態，但出於對節目的熱愛與責任，仍然兼顧治療與拍攝，但卻發現是困難的事情。

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去年李光洙車禍受傷導致右腳踝骨折，手術後僅休息兩周就恢復參與《Running Man》的錄製，對此骨科專科醫生黃仕雄接受TOPick訪問時指，一般腳踝骨折，手術後需休息5至6星期，若穿戴合適的保護鞋，亦可早點再次行走。但如只休息了兩星期就繼續拍攝，腳部腫脹或需更多時間才可完全改善，腳踝關節的活動復原亦有可能變慢。

一般還是建議手術後休息起碼兩、三星期，讓手術的位置消腫後，才可多站立活動。

全員椎間盤突出

RunningMan節目雖然有趣，但同時不乏需要大量體力、激烈的遊戲。節目其中一名成員HaHa就曾在著名英國YouTuber Korean Englishman頻道，提到全體成員都做過椎間盤突出手術。

首先是金鍾國出現問題，後來輪到劉在錫，大家都忍著痛楚完成拍攝再到醫院就醫。即使是較年輕的李光洙，亦試過拍攝後隔天，在床上動彈不得，被經理人以公主抱的方式送到醫院。

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大家的身體健康都有問題，我們需要做康復治療，但根本沒有時間。

急速轉身或扭腰易致椎間盤突出

黃仕雄醫生提到，經常急速轉身或扭腰的運動，較易造成椎間盤突出。若工作需要搬運重物，如建築工人，護士，牙醫，貨物速遞員之類的職業，亦較易出現椎間盤突出。

▲ 撕名牌時，成員需經常急速轉身或扭腰。

過度運動也可以導致椎間盤突出，尤其是急速扭動腰椎的運動， 如足球、籃球、高爾夫球。

椎間盤突出一般會引致坐骨神經痛。至於痛楚及麻痺的嚴重程度，需視乎椎間盤突出多少及對神經線影響：

如果嚴重，病人可痛至無力、麻痺，或一咳就痛，坐直個人會好痺痛。情況嚴重者甚至要去急症室求診。假如神經壓迫太長久，可造成肌肉萎縮的永久後遺症。如接受保守治療無效，需進行手術移除突出的椎間盤。

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記者：楊宛茜