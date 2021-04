【旅遊氣泡】港星下月26日通行新加坡景點大升級　玻璃雕塑展+雪糕博物館話題迎賓

▲ 新加坡與香港剛達成「航空旅遊氣泡」,星洲正準備迎來第一批旅客。

新加坡與香港剛達成「航空旅遊氣泡」,香港旅客可於5月26日起出行往新加坡旅遊,唯港人出發前必須完成兩劑疫苗並接種最少14天。雖然機票連玩樂、做檢測的費用要花過萬港元,但對旅行「望穿秋水」的人士,相信仍有一定的吸引力。

旅遊氣泡展開後,香港旅客將會是新加坡首批海外旅客之一,故政府在藝術、景點、餐飲上亦投入不少新意。新加坡旅遊局表示,其地標景點濱海灣花園(Gardens by the Bay)將呈獻世界著名藝術家戴爾·奇胡利(Dale Chihuly)首個於亞洲亮相的大型公園展覽《戴爾·奇胡利:Glass in Bloom》

展覽將於5月1日至8月1日舉行,Dale 以多達25座大型裝置及逾80座玻璃雕塑及平面作品,作品鮮艷而潑放,其蕾絲(merletto)玻璃吹製工藝更輕盈細緻,實行將藝術與綠意共融,也是很好的打卡位。

▲ 濱海灣花園公園展覽《戴爾·奇胡利:Glass in Bloom》,將藝術融於綠意中。(©️ Chihuly Studio)

▲ 玻璃吹製一片輕盈,也是Dale Chihuly的拿手好戲。(©️ Chihuly Studio)

另外,來自美國的「Museum of Ice Cream」更將首度登陸海外國家,於8月在新加坡開幕。玩味十足的雪糕博物館佔地逾60,000平方呎,將展出14個全新裝置,滿佈彩色繽紛的大型甜品裝置,如彩虹糖游泳池、擬真的巧克力房子、還可以坐在「雪糕三明治」鞦韆,或是雪糕湯匙形狀的蹺蹺板等,款款都超吸睛兼打卡-able,在新加坡開幕後相信又是新的話題景點。

▲ 來自美國的「Museum of Ice Cream」更將首度登陸新加坡。(相片來源︰Museum of Ice Cream)

記者︰馮柏偉