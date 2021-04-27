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【旅遊氣泡】港星下月26日通行新加坡景點大升級　玻璃雕塑展+雪糕博物館話題迎賓

休閒消費 12:26 2021/04/27

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熱門 奧斯卡2021 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

新加坡與香港剛達成「航空旅遊氣泡」，星洲正準備迎來第一批旅客。

新加坡與香港剛達成「航空旅遊氣泡」，香港旅客可於5月26日起出行往新加坡旅遊，唯港人出發前必須完成兩劑疫苗並接種最少14天。雖然機票連玩樂、做檢測的費用要花過萬港元，但對旅行「望穿秋水」的人士，相信仍有一定的吸引力。

旅遊氣泡展開後，香港旅客將會是新加坡首批海外旅客之一，故政府在藝術、景點、餐飲上亦投入不少新意。新加坡旅遊局表示，其地標景點濱海灣花園(Gardens by the Bay)將呈獻世界著名藝術家戴爾·奇胡利（Dale Chihuly)首個於亞洲亮相的大型公園展覽《戴爾·奇胡利：Glass in Bloom
展覽將於5月1日至8月1日舉行，Dale 以多達25座大型裝置及逾80座玻璃雕塑及平面作品，作品鮮艷而潑放，其蕾絲（merletto）玻璃吹製工藝更輕盈細緻，實行將藝術與綠意共融，也是很好的打卡位。

濱海灣花園公園展覽《戴爾·奇胡利：Glass in Bloom》，將藝術融於綠意中。（©️ Chihuly Studio）

玻璃吹製一片輕盈，也是Dale Chihuly的拿手好戲。(©️ Chihuly Studio)

另外，來自美國的「Museum of Ice Cream」更將首度登陸海外國家，於8月在新加坡開幕。玩味十足的雪糕博物館佔地逾60,000平方呎，將展出14個全新裝置，滿佈彩色繽紛的大型甜品裝置，如彩虹糖游泳池、擬真的巧克力房子、還可以坐在「雪糕三明治」鞦韆，或是雪糕湯匙形狀的蹺蹺板等，款款都超吸睛兼打卡-able，在新加坡開幕後相信又是新的話題景點。

來自美國的「Museum of Ice Cream」更將首度登陸新加坡。(相片來源︰Museum of Ice Cream)

記者︰馮柏偉

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