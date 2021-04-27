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【潮物速報】LEGO x Super Mario再推新品　Luigi入門競賽跑道即日起可預購送Mario側袋

休閒消費 12:27 2021/04/27

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熱門 奧斯卡2021 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

樂高與任天堂推出全新LEGO 71387 Luigi入門競賽跑道，由即日起可供預購。（LEGO提供）

繼去年LEGO與任天堂聯乘推出一系列超級瑪利歐產品後，好評好潮。今年LEGO會再推出主角Mario的弟弟路易吉（Luigi）做主角的LEGO，兩兄弟聯手歷險收集金幣及擊敗敵人。

LEGO 71387 Luigi入門競賽跑道將於8月1日正式於LEGO官方認可銷售平台發售，但粉絲們可率先由即日起至5月17日，於樂高認證專門店、香港樂高探索中心禮品店、HKTVmall樂高官方旗艦店，率先預購71387 Luigi入門競賽跑道，更可免費獲得預購獨家禮品樂高超級瑪利歐側背包1份。

    點擊圖片放大
    +2

與LEGO 71360 Mario入門競賽跑道相似，LEGO 71387 Luigi 入門競賽跑道是樂高超級瑪利歐的另一個主機，可與全部版圖、角色互相兼容。而且LEGO路易吉有獨特聲音，肚子更附有LCD螢幕，可顯示100多個不同反應和動態，並可與新的Pink Yoshi 互動，以及擊敗Boom Boom和Bone Goomba，好玩又過癮。

記者︰黃依情

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