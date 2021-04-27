【新冠肺炎】印度驚現變種病毒5日增200萬確診　新德里每4分鐘1死通宵焚屍淪人間煉獄

▲ 變種病毒肆虐印度，5日以來新增近200萬宗確診個案。

印度新冠肺炎變種病毒來勢洶洶，連續5日來錄得近200萬宗確診個案。受疫情波及，醫療體系面臨崩潰，病床及墓位一席難求，連火葬服務也供不應求，有死者家屬只能就地火化親人。部分患者因醫院爆滿，只能想辦法在家中治療，但黑市藥物、醫療用品卻乘機坐地起價，令許多人因來不及治療而病逝。

▲ 火葬服務供不應求，有死者家屬只能就地火化親人。（法新社）

綜合外國媒體報道，印度周一（26日）錄得超過35萬宗新增個案，死亡人數2,812宗。連續5日以來，創下全球單日最高感染紀錄，5日內累計確診個案近200萬宗。疫情至今累計感染人數超過1,660萬，在首都新德里，每4分鐘就錄得1人死亡。

專家表示，印度出現「三重變異」病毒，令病毒傳染力更強更廣。研究人員在患者身上，發現具三重變異的新病毒株，可躲過人體免疫系統攻擊，無法被RT-PCR核酸測試檢測出來，而即使是已接種疫苗，仍有感染風險。

醫生指出，這輪疫情下患者出現的症狀除了有發燒、嗅覺味覺失靈、身體痠痛、喉嚨痛等之外，亦有皮疹、結膜炎、口鼻流血等新症狀，除了傳染力可能更強之外，也可能更加致命。

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疫情大爆發，當地醫療資源不足，無論是醫院床位、藥物、氧氣瓶及製氧機都嚴重匱乏。醫院入稟最高法院，要求政府增加醫療物資供應。印度北部醫療網絡Max Healthcare表示，當地氧氣供應僅剩2小時。

最高法院形容這輪疫情猶如「海嘯」，質疑政府醫療體系建構為何會淪落至此，要求政府盡快回應。

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據英國廣播公司（BBC）報道，印度女子普裏亞（Anshu Priya）的公公病情持續惡化，但她在德里（Delhi）和郊區諾伊達（Noida）都找不到任何床位，連在商店找氧氣瓶也找不到，最終要以5萬盧比從黑市買入氧氣瓶，而平時售價只需6000盧比。

普裏亞的婆婆也出現呼吸困難症狀，但她知道自己或已無法在黑市中找到，甚至買得起另一罐氧氣瓶給婆婆。

而由於死亡人數節節上升，首都新德里火葬場表示服務已爆滿，民眾惟有在多處街頭上堆起火柴，自行隨街火化親人。

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截至4月22日一星期內，印度每天平均檢測156萬個樣本，是疫情爆發以來檢測率的最高水準。

據《印度快報》（The Indian Express）引述政府內部評估指，印度將在5月中旬迎來疫情高峰期，感染人數日增達50萬，而首都新德里宣布延長封城措施一周。

印度總理莫迪承認疫情已動搖國家，促請全民接種疫苗。至於美國總統拜登表示，美國將向印度捐贈新冠疫苗及醫療設備等生產原料，協助印度應對疫情。

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責任編輯：羅嘉欣